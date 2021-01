Cecilia Capriotti svela il suo dramma familiare: “Aveva solo 32 anni..”

Ironica, simpatica, sempre chic e mai volgare… ma Cecilia Capriotti ha anche le sue debolezze. Se all’interno della casa del Grande Fratello Vip se ne guarda bene di tirarle fuori, prima di entrare qualche aneddoto della sua vita è venuto a galla.

Una versione della donna sicuramente inedita, una donna che ha mostrato le sue debolezze e le sue fragilità. Non parla spesso della sua famiglia, proprio perché lì è nascosto un dramma del suo passato.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiù, la donna ha raccontato della morte del padre. Giuseppe Capriotti era un giovane calciatore di Serie A, una carriera molto promettente.

All’improvviso si è spento, la causa un malore inaspettato. La donna, all’epoca, era solo una bambina ed è cresciuta con un vuoto incolmabile. “Sono una donna che ha sempre preso di petto la vita, nel bene e nel male, perché fin da piccola ho dovuto affrontare molti momenti difficili”.

Da qui, il racconto di quel giorno. La forza con cui è cresciuta l’ha resa la donna che è adesso:

A soli 32 anni, in seguito a un malore, lasciò sole me, mia mamma e mia sorella. Papà era l’anima della casa, era il nostro eroe, era il più bello degli abbracci. Quando capii che non l’avrei più rivisto, qualcosa in me si ruppe senza che me ne rendessi conto.