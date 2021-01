Cecilia Capriotti, svelata la dolorosa confessione fatta a Maria Teresa Ruta

Cecilia Capriotti è l’ultima eliminata della casa del Grande Fratello Vip, tuttavia dopo il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta. Crollo avuto dopo le dolorosi confessioni della showgirl, ma di cosa parlavano le due donne?

La confessione è stata molto delicata, proprio Cecilia Capriotti ha chiesto esplicitamente di non mandare in onda quel momento, in quanto, neanche nella sua famiglia erano a conoscenza del problema.

A tirar fuori l’argomento in primis è stata Maria Teresa Ruta che le ha detto: “Io da donna che ha avuto problemi con il cibo riconosco in te qualcosa che non va.”, da qui il racconto senza sosta della donna:

Io non ho un rapporto sano con il cibo e non l’ho mai avuto. Fin da piccola avevo il complesso della magrezza, sotto il jeans mettevo cinque, sei calzamaglie di lana.

Il cambiamento è poi arrivato in età adolescenziale, dove la donna ha iniziato a vedersi grassa. Come tante ragazzine della sua età, con l’ambizione del mondo dello spettacolo, cadono in questa trappola:

Quando sono cresciuta, ho messo su forme, mi sentivo grassa e iniziavo con le diete. Da quando mi sveglio a quando vado a dormire, io penso al cibo. Me lo devo meritare. Mi rendo conto che è difficile con le cene in società. È difficile nascondere. Io però ho amiche da 20 anni che non se ne sono accorte.

Dopo questa dolorosa confessione Cecilia Capriotti si è sentita tradita per la nomination da parte della Ruta. Le due donne si sono poi chiarite, però la modella ha chiarito che per lei non è stato facile:

Chi mi conosce bene sa che a me piace esternare il mio lato leggero. Non mi piace far vedere altri lati di me, come il mio passato, perché vorrei che la mia famiglia che mi guarda mi vedesse felice.

Ho detto quella cosa a Maria Teresa con il rischio che si sapesse. È una generosità che ho avuto nei confronti di una persona che reputo una mamma. Le ho confidato una cosa preziosa, poi la nomination dicendo ‘Non ci siamo tanto parlate’, l’ho vissuta come un tradimento e ci sono rimasto male”.