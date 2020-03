Cecilia Rodriguez compie 30 anni: Ignazio Moser festeggia con lei in quarantena Cecilia Rodriguez, bellissima sorella di Belen, approda ai 30 anni. Festeggierà un compleanno un po' sui generis: in quarantena con il fidanzato Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez compie 30 anni. Il suo trentesimo compleanno verrà festeggiato diversamente da come si può immaginare o da come lo ha sempre festeggiato. La “festa” di compleanno sarà infatti in quarantena in compagnia del fidanzato Ignazio Moser.

Compleanno indubbiamente “sui generis” quello di Cecilia Rodriguez e di tutte le marzoline quest’anno. A casa del Coronavirus che ha messo in stand by l’Italia cambiando le vite di tutti, anche le piccole cose come i compleanni devono essere festeggiati diversamente. Niente party all’esterno con invitati, cattering e djs, ma bensì in casa, in quarantena come ha fatto Cecilia Rodriguez per i suoi 30 anni.

La bellissima modella argentina, sorella di Belen, si è rifugiata in trentino con il fidanzato Ignazio Moser nella villa del compagno. Il soggiorno in casa Moser si declina tra risate, scherzi e lavoretti in campagna. Stesso stile anche per quanto riguarda il party della bella Cecilia, che per quanto non possa invitare amici, è comunque felice di avere accanto il fidanzato Ignazio col quale festeggiare i suoi 30 anni.

Cecilia Rodriguez è al settimo cielo di essere felice ed assieme al fidanzato e non smette di ringraziare anche i suoi followers e fans sui social network scrivendo: “Uno dei miei tre desideri va a te Nachito, un altro alla mia famiglia, e l’ultimo a noi universo, mi auguro che tutto si possa sistemare… Nel frattempo, i miei 30 anni sono arrivati, non ho potuto fermarli, ma sono felice davvero, perché se mi guardo indietro, sto diventando la donna che ho sempre voluto essere. Grazie a tutti per tanto amore“. Questa è l’immagine pubblicata da Cecilia Rodriguez sul suo account Instagram.

Cecilia ha postato varie foto del suo compleanno “sui generis” accanto a didascalie piene di amore per il fidanzato e per la sua famiglia ricevendo a sua volta tantissimi auguri dai fans. Il messaggio più bello però è stato quello della sorella Belen Rodriguez.

“Una sorella felice per la tua felicità per esempio, una ragazza legata alla famiglia in modo unico, una ragazza che si preoccupa per il benessere delle persone a lei care, e se non le vede contente soffre, ci sta male, una ragazza buona, con un cuore buono. Cose che potremo dare per scontate se siamo stupidi, cose che sono importanti, cose fondamentali, e io sono così fortunata perché questa persona di cui parlo, si chiama Cecilia ed é mia sorella! Sai quanto ti amo, e quanto sono fiera di te! Tanti auguri chiquitita, oggi fai trenta anni, sei diventata una donna ma resterai per sempre la mia piccola Chechu. Feliz cumpleaños! Tua sorella Belen“