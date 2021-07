Cecilia Rodriguez ha avuto un brutto incidente in bici, la sorella minore di Belen medicata: ecco come sta adesso

Piccolo incidente per la showgirl Cecilia Rodriguez, la fidanzata di Ignazio Moser è infatti caduta dalla bicicletta mentre si recava dal suo dentista. Proprio il dentista, infatti, le ha alla fine medicato le ferite: fortunatamente nulla di grave.

Il team del dentista le ha messo qualche cerotto sotto il gomito e disinfettato le lievi escoriazioni. La sorella minore di Belen Rodriguez ha spiegato ai suoi follower com’è avvenuto l’incidente e, in effetti, c’è da farsi fortunatamente una bella risata.

I buoni propositi durano ben poco: ero super carica stamattina, ho detto prendo la mia bicicletta e vado a farmi un bel giro, visto che Milano è abbastanza vuota. Mi sono fermata al parco, ho fatto un po’ di meditazione, gli addominali, sono tornata a casa in bicicletta, ho pranzato sano, ho fatto tutte le mie cose, che non ho finito ancora.

La showgirl ha concluso spiegando che probabilmente non opterà mai più per un giretto in bici.

Poi vengo dal dentista e cado in bicicletta, per fortuna il suo team, nel quale ci sono professionisti uno più bravo dell’altro, mi hanno soccorsa e medicata le ferite. Esco dal dentista e piove e io dico: ma chi me l’ha fatto fare? Una volta che decido di uscire in bicicletta, maledizione.

Ora, fortunatamente può godersi i momenti con la nipotina: Luna Marì è una boccata d’aria fresca in famiglia e gli zii non vedono l’ora di coccolarla.