Cecilia Rodriguez svela cosa pensa di Soleil Sorge

Per Jeremias Rodriguez è la seconda esperienza all’Isola dei Famosi. Durante la prima ha legato moltissimo con Soleil Sorge tanto da poi intraprendere una relazione.

Soleil Sorge quest’anno si è messa molto in mostra con la sua esperienza al GF VIP non traendo troppi consensi dal pubblico.

Ora a svelare cosa pensa della ragazza è stata Cecilia Rodriguez che ha raccontato com’erano i rapporti al tempo:

Lei è stata mia cognata per il tempo che è stato, ci siamo sempre viste, frequentate, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia. Non siamo rimaste amiche e non lo siamo mai state… ecco! Eravamo cognate e ci vedevamo. Andavamo anche d’accordo eh! Però non ho coltivato questo rapporto. Quando loro si sono lasciati ero contenta, sì!

Cecilia Rodriguez non sarebbe rimasta male per la rottura, anzi:

Non so niente di lei… ho seguito un po’ il Grande Fratello Vip ed ho visto qualcosa, ma nulla di che. Non c’era chimica artistica? No, mi fratello è tutto tranne che artistico, figurati. Non si sente a proprio agio. Lui cerca i rapporti umani, del mondo dello spettacolo proprio non gli interessa.

Inoltre, la ragazza ha spiegato che con lei non ha più rapporti. Dopo che si sono lasciati non l’ha più vista: