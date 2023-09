Celina Locks e Ronaldo finalmente sposi: i dettagli del matrimonio

Per il calciatore si tratta del quarto matrimonio; la donna ha fatto a suo marito una richiesta molto particolare

Nel corso delle ultime ore i nomi di Celina Locks e Ronaldo stanno occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La coppia ha pronunciato il fatidico sì a Ibiza e la notizia del matrimonio ha attirato l’attenzione di tutti.

Ronaldi e Celina Locks sono diventati sono diventati marito e moglie. La coppia ha deciso di pronunciare il fatidico sì in un piccolo villaggio di Ibiza, luogo dove vivono insieme da tempo. Per l’ex calciatore si tratta del quarto matrimonio e in queste ore la sua nuova moglie ha fatto a lui una richiesta che sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La coppia ha reso pubblico l’annuncio delle nozze tramite alcuni scatti condiviso sulle loro pagine social. Queste le parole che hanno accompagnato le immagini del giorno delle nozze:

Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa e così diamo inizio a una settimana di tante celebrazioni.

Chi è Celina Locks, la moglie dell’ex calciatore Ronaldo: conosciamola meglio

Dopo la notizia delle nozze con Ronaldo, Celina Locks ha attirato l’attenzione dei principali giornali di gossip. Celina è una modella e un’imprenditrice originaria anche lei del Brasile. Poco prima delle nozze con l’ex calciatore, la modella ha rivelato di aver fatto a suo marito due richieste. Per prima cosa non vuole essere tradita e poi ha espresso il suo grande desiderio di diventare mamma.

Sappiamo però che al momento Ronaldo non può avere figli, dal momento che qualche anno fa si è sottoposto ad un intervento di vasectomia. Celina Locks e Ronaldo stanno insieme da 7 anni e, dopo le celebrate nozze, la coppia è più complice e felice che mai.