Celine Dion e il dramma della malattia: ecco come sta l’artista

Brutte notizie in arrivo per Celin Dion, la famiglia parla della sue condizione di salute

Nel corso delle ultime ore, in rete sono emerse brutte notizie per quanto riguarda le condizioni di salute di Celine Dion. Già a maggio scorso, la cantante aveva dovuto cancellare i suoi impegni lavorativi a causa di una malattia. Adesso, a svelare qualche dettaglio in più ci ha pensato sua sorella Claudette. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, tutti conoscono Celine Dion per aver vinto il Festival Mondiale della canzone popolare dell’82 e dell’Eurovision Song Contest dell’88. Qualche mese fa, la donna aveva annunciato di avere problemi di salute. Nel dettaglio, soffre della sindrome della persona rigida, una malattia che colpisce il sistema nervoso e provoca rigidità muscolare e spasmi.

Nonostante abbia iniziato le cure, di recente le sue condizioni di salute non sono ottime. A parlare in merito alla questione ci ha pensato la sorella Claudette in occasione di un’intervista “Le Journal de Montreal”. Nel dettaglio, la donna ha dichiarato che non riescono a trovare una medicina che possa funzionare:

Onestamente penso che abbia soprattutto bisogno di riposare. Va sempre al di sopra e al di là, cerca sempre di essere la migliore e al top del suo gioco.

Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla sorella di Celine, quest’ultima dovrebbe riposare ma nonostante questo non riesce a fare a meno del proprio lavoro:

A un certo punto, il cuore e il corpo cercano di dirti qualcosa. È importante ascoltarli.

Nonostante le numerose raccomandazioni, Celine Dion non si arrende e non molla la propria carriera. Pertanto, di recente ha inciso una colonna sonora per un nuovo film. Queste sono state le parole di Claudette: