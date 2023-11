Chanel Totti nella polemica, il regalo extra lusso al fidanzato fa discutere

Chanel Totti è uno dei personaggi più chiacchierati dal gossip in queste ultime settimane. Nel corso delle ultime ore il nome della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il regalo fatto dal fidanzato Cristian sta facendo molto discutere. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Chanel Totti ha deciso di fare le cose in grande in occasione del compleanno del fidanzato Cristian. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha infatti deciso di regalare al suo fidanzato un’ Audi R8 GT. Inutile dire che il gesto della 16enne non è passato inosservato, soprattutto per quanto riguarda il prezzo della macchina.

Il regalo che Chanel Totti ha fatto al fidanzato Cristian in occasione del suo 21esimo compleanno ha un valore di ben 168mila euro. Stando a quanto rivelato dagli esperti, l’automobile è capace di raggiungere i 100 km/h in soli tre secondi. Ma Cristian, il fidanzato di Chanel, potrà usufruire della macchina solamente per un giorno.

Infatti la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha pensato di regalare al suo compagno solamente il noleggio dell’auto. Inutile dire che il gesto di Chanel ha diviso il popolo del web. Sono stati molti coloro che hanno criticato la figlia di Ilary e Francesco per il gesto di cui si è resa protagonista in occasione del 21esimo compleanno del suo fidanzato.

Chi è Cristian Babalus, il fidanzato di Chanel Totti

Cristian Babalus, fidanzato di Chanel Totti, è padre di una bambina, Kylie, avuta dalla precedente relazione con la tiktoker Martina De Vivo. Oltre a lavorare sui social, Cristian lavora in un negozio di abbigliamento a Roma che si chiama ‘Babalus & Babalusino’.