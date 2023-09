Charlie Newling muore a 36 anni: l’ex star è precipitato da una scogliera

Nel corso delle ultime ore, è giunta una tragica notizia che ha sconvolto l’intero mondo della televisione. L’ex star dei famosi reality show, Charlie Newling è venuto a mancare all’età di 36 anni a causa di un drammatico incidente stradale. Il fatale episodio è avvenuto mentre il personaggio famoso si trovava in vacanza. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Grave lutto nel mondo dello spettacolo. Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conoscono Charlie Newling per aver partecipato all’edizione 2018 di The Bachelorette. L’ex star della tv australiana stava trascorrendo un periodo di vacanza e, mentre era alla guida di un’auto, quest’ultima è precipitata improvvisamente da una scogliera.

Attualmente non siamo ancora a conoscenza delle precise dinamiche che hanno causato il tragico incidente sul quale sta indagando la polizia. In ogni modo, per Charlie Newling non c’è stato nulla da fare. Pertanto l’ex volto della televisione è morto alla sola età di 36 anni e oggi lascia la sua attuale compagna Kristal Taylor, un figlio di 13 anni e un bambino di due mesi. Il tragico incidente è avvenuto il giorno 9 settembre 2023 ma la notizia è stata resa pubblica solamente da qualche ora.

La vita di Charlie Newling

Charlie Newling è diventato famoso al mondo della televisione per via di un video che lo mostrava fuori dal locale. In ogni modo, l’ex star ha riscontrato alcune difficoltà nel corso della sua vita. Pertanto, il 36enne ha avuto problemi di dipendenza dall’alcol e anche una condanna a 13 mesi per aver minacciato il suo patrigno nel 2013.

Il marito di Kristal Taylor è stato un concorrente dell’edizione 2018 di The Bachelorette. La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo dello spettacolo e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio scritti sui social da parte dei suoi fan e dei suoi colleghi.