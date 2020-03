“Che Dio ci aiuti 6”: iniziano ora le nuove riprese della fiction di Elena Sofia Ricci Arriva la nuova stagione di "Che Dio ci aiuti" la sesta, con addii e nuovi personaggi. La tanto amata suor Angela non dirà addio alle avventure, ma non è tutto

Tornerà su Rai uno una delle serie tv più amate dal pubblico, “Che Dio ci aiuti 6“, ma bisognerà aspettare un po’ prima di poterle gustare comodamente in divano. Eh già, le riprese della sesta stagione della fortunata serie tv con Elena Sofia Ricci inizieranno ad aprile 2020 ma verranno trasmesse solo nel 2021

La divertente e tanto amata Suor Angela tornerà quindi ad accompagnarci nelle sue avventure nel suo convento tra un po’ di tempo ma ci assicura che le peripezie, gli imprevisti e le disavventure che orbitano da sempre intorno al convento non mancheranno nemmeno nella tanto attesa sesta stagione.

Come sempre e come abbiamo visto nelle precedenti stagioni, saranno ancora una volta la bellissima Francesca Chillemi e la magistrale Valeria Fabrizi ad affiancare l’inarrestabile Suor Angela; ma accanto ai volti noti ed affezionati, ci saranno anche delle new entry come Erasmo, un giovane ragazzo senza genitori.

Senza smentirsi mai Suor Angela cercherà come sempre grazie al suo animo puro e dolce di aiutare questo ragazzino rimasto orfano, aprendogli il suo cuore e facendo in modo di guadagnarsi la sua fiducia. Nonostante la difficoltà dovuta al carattere ostile del ragazzo, Suor Angela farà di tutto per aiutarlo chiamando anche le sue consorelle. Solo una però si offrirà di darle una mano, la madre spirituale.

Se da un lato ci sarà questo rapporto da costruire, questa fiducia da guadagnare, dall’altro Suor Angela potrà contare sul sostegno di Monica (Diana del Bufalo) che tornerà in città.

Ad Assisi, in questo convento, Suor Angela dovrà svolgere uno dei ruoli più significativi ed importanti, ovvero quello di Madre Superiora. Oltre ai protagonisti confermati per questa sesta stagione, ci saranno anche Emiliano, un giovane aitante neurologo che farà breccia nel cuore della bella Monica e Suor Lucia.

Ma come nella vita anche nella fiction, alcuni entrano ed altri vanno. A salutare definitivamente “Che Dio ci aiuti “saranno Arianna Montefiori e Cristiano Caccamo nonostante riscuotessero grande successo tra il pubblico.