Che fine ha fatto Adriano Pappalardo? Dalla musica alla TV, da “Ricominciamo” all’ “Isola dei Famosi”, ma com’è e cosa fa Pappalardo oggi?

Adriano Pappalardo è uno dei grandi della musica italiana e, grazie al suo carismatico carattere, anche della TV. Quella sua voce che definir potente pare sempre (molto, ma molto) poco e quel suo essere schietto e brutale (scatenando a volte reazioni incontrollabili, per esempio: la famosa litiga con Antonio Zequila!), lo hanno fatto diventare uno dei beniamini del pubblico.

DALLA MUSICA ALLA TV.

Questo suo aspetto fiero e forte non è una messa in scena, lui è davvero un guerriero. Quando decide di intraprendere la via della musica il padre lo caccia di casa, ma lui non si perde d’animo e nel 1971 stupisce Mogol e Battisti durante il suo provino per la neonata etichetta “Numero Uno”. La sua voce tra il soul e la potenza di un uragano, e quel suo vivere le interpretazioni in maniera viscerale e totale, colpisce i due Maestri (M maiuscola più che dovuta) che decidono di scritturarlo immediatamente.

Da lì i successi si susseguono uno dopo, non solo nel campo musicale, ma anche personale: conosce la moglie Lisa Giovagnoli (che sposerà nel 2010 e con cui è tuttora) e nel ’76 nasce Laerte (il loro unico figlio).

Ma è nel 1979 che Adriano Pappalardo diventa il mito che è ancor’oggi, perché esce “Ricominciamo”, inno (quasi nazionale) che lancerà la sua fama oltre la musica, permettendogli di debuttare come attore al cinema, in TV e in teatro.

Fu però proprio per questo suo dilettarsi nella recitazione che perse di credibilità nel mondo, un po’ spocchioso, del canzone leggera italiana.

MAI DIRE RICOMINCIAMO.

Se non tutti si ricorderanno di lui per le performance sui palchi degli anni ’80 o per il suo Sergente Scherone in “Classe di Ferro”, di certo tutti abbiamo cantato il suo liberatorio “Ricominciamo” grazie alla Gialappa’s Band e alla sigla finale di “Mai dire Gol” a metà anni ’90. Un rilancio che lo riporta in auge, con la sua energia prorompente, il collo taurino e le vene che sembran scoppiare a ogni nota.

Tornano i grandi palchi della TV e della musica, torna il Festivalbar e in onda lunga arriva anche “L’isola dei Famosi” di cui, pur non vincendo, diventa protagonista assoluto (e idolo dei suoi nuovi amici della Gialappa, ovviamente).

Ora è un superenergetico, e amatissimo, 75enne, uscito un po’ dal grande circuito, ma che fa ancora qualche comparsata in TV o/e nelle feste più o meno grandi di paese, sempre pronto a dare sfogo a un “Ricominciamo” che infiamma il pubblico.