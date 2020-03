Che fine ha fatto Alessia Fabiani Che fine ha fatto Alessia Fabiani? Ecco come è diventata famosa e cosa fa oggi

Che fine ha fatto Alessia Fabiani? Ve la ricordate quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo come letterina sul piccolo schermo in un noto programma televisivo? Oggi si sente poco parlare di lei: si sarà ritirata a vita privata? Ecco tutto quello che dovete sapere!

Alessia Fabiani è un’attrice, showgirl ed ex modella italiana, nata a L’Aquila il 10 dicembre 1976. Sin da bambina ha lavorato nel mondo dello spettacolo.

Nella sit com Orazio era la figlia di Maurizio Costanzo e Simona Izzo, poi sostituita da Emanuela Giordano. Nel 1994 inizia a lavorare nel mondo della moda e della tv dopo aver vinto Bellissima.

Nel 1995 conduce lo stesso concorso di bellezza vinto l’anno prima con Alberto Castagna. Due anni dopo è una delle letterate del programma Il gatto e la volpe di Paolo Bonolis, mentre nel 1999 canta con i Velvet 99. Il successo per il grande pubblico arriva proprio in quell’anno, quando diventa una letterina del programma Passaparola con Gerry Scotti, dove rimarrà fino al 2003.

Nel 2003 è tronista per Uomini e donne, prima di debuttare a teatro nel musical Finalmente mi sposo con Nadia Rinaldi e apparire su un calendario hot per Maxim. Con un’altra letterina, Alessia Mancini, partecipa a La sai l’ultima? VIP, mentre nel 2005 è inviata di Lucignolo e On The Road. Nello stesso anno fa parte del cast di Pressing Champions League.

Nel 2006 partecipa alla Fattoria, per poi continuare nelle trasmissioni Guida al campionato e Camerino Virtuale. Fa anche una breve apparizione in Piper, film per la tv di Carlo Vanzina. Nel 2008 la laurea in scienze dei beni culturali. Dal 2013 si dedica di più al teatro, gestendo un blog di moda. Nel 2018 ha partecipato al film Loro di Paolo Sorrentino.

Dopo aver avuto una lunga relazione con Francesco Maria Oppini, figlio dell’attore Franco Oppinie della soubrette Alba Parietti, a giugno 2012 ha rivelato di aspettare due gemelli: il papà è Francesco Cherubini. Il 3 novembre 2012 è diventata mamma di Kim e Keira. La coppia è scoppiata nel 2017.