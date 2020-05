Che fine ha fatto Alyson Hannigan, l’indimenticabile Willow di Buffy, l’ammazzavampiri? Diventata famosissima interpretando Willow in Buffy, l’ammazzavampiri a inizio anni 2000, che ne è stato della talentuosa Alyson Hannigan? Scopritelo con noi

Arrivata in Italia l’11 giugno 2000, Buffy, l’ammazzavampiri è diventata subito una serie cult, con quel suo mix dark di horror, drama e commedia. Ma passati ormai 20 anni, che fine hanno fatto i suoi protagonisti, come, ad esempio, la brava Alyson Hannigan che ha dato il volto all’amatissima Willow?

Che fine ha fatto Willow?

Creata dal genio di Joss Whedon, diventato famosissimo per aver portato al cinema gli Avengers, Willow Rosenberg da timido genio dei computer diventa, in sei stagioni, strega potentissima, incontrollabile e vendicativa (per poi riprendere il controllo nell’ultima trasmessa in TV e nell’ottava realizzata solo come fumetto).

Interpretata da Alyson Hannigan al suo primo ruolo stabile, dopo essere apparsa a soli 4 anni in vari spot e aver debuttato al cinema a 14 in Ho sposato un’aliena con Kim Basinger, ha portato sullo schermo tematiche considerate tabù all’epoca, come l’amore tra Willow e Tara (Amber Benson).

Ma cosa ne è stato dell’allora 19enne attrice dopo la fine di Buffy nel 2003 (negli USA, 2005 da noi)?

Che fine ha fatto Alyson?

Nata a Washington il 24 marzo 1974, Alyson Lee Hannigan, forse ricordando qualche incantesimo magico, è riuscita a non rimanere intrappolata nel personaggio che l’ha resa famosa, come invece capita a moltissimi, e si è ritagliata qualche spazio al cinema, soprattutto con American Pie, e in TV apparendo come guest in diverse serie e diventando Lily nella premiatissima sitcom How I met your mother, ruolo che ha (quasi) superato in fama la sua Willow.

Che fine ha fatto Lily?

Conosciuta anche come E alla fine arriva mamma, How I met your mother è senza dubbio una delle più geniali e divertenti serie mai girate, e Alyson Hannigan, grazie al ruolo di Lily Aldrin è diventa uno dei volti più amati della televisione americana, impazzita per il suo talento comico e la sua capacità di comprendere gli annunci della metro newyorkese.

Finita l’esperienza nel 2014, dopo ben 9 stagioni, Alyson, pur essendosi presa una pausa per dedicarsi alle due figlie, continua ad apparire in TV, presentando dal 2016 Pen & Teller: Fool Us, gara di magia tuttora in onda oltreoceano, e nel febbraio 2020 Girl Scout Cookie Championship; provando nuovi ruoli in sitcom precocemente cancellate, come Outmatched, del gennaio scorso, con Jason Biggs di American Pie; e recitando al cinema in film poco conosciuti o ancora in produzione come il dysneiano Flora & Ulysses.

E infine la vita privata

Come nelle più romantiche storie d’amore, Alyson conosce il marito Alexis Denisof sul set di Buffy (era l’Osservatore Wesley Wyndam Pryce), e nel 2003 si sposano, diventando genitori di Satyana Marie nel marzo 2009 e di Keeva Jane nel maggio 2012. Oggi vivovo tutti felici, contenti e social su Instagram, insieme ai loro cani e gatti, a Encino vicino a Los Angeles.