Che fine ha fatto Andrea Del Boca, una delle attrici più amate delle telenovelas degli anni 80/90 Cantante, conduttrice e attrice di numerose telenovelas: ecco che fine ha fatto Andrea Del Boca

Passano gli anni ma alcuni volti della televisione restano per sempre impressi nel cuore e nella mente dei telespettatori. È il caso di Andrea Del Boca, una delle attrici di telenovelas più amate degli anni ’80 e ’90.

Apparentemente sembra scomparsa dal piccolo schermo, ecco perché tutti si chiedono che fine ha fatto Andrea Del Boca e come è diventata oggi l’attrice.

Andrea Del Boca è nata a Buenos Aires, il 18 ottobre 1965. E’ un’attrice, cantante e conduttrice argentina, naturalizzata italiana. L’attrice argentina ha origini italiane, suo padre infatti è nato in un paesino vicino Novara.

È diventata famosa nel nostro Paese per la sua comparizione in telenovelas come Celeste e Stellina nelle quali la donna era la protagonista principale.

Queste telenovelas, molto in voga negli anni ’80 e ’90 in Italia hanno segnato l’inizio della sua carriera. L’esordio in televisione di Andrea avviene in realtà molto presto, la donna infatti inizia a recitare a noi tre anni nella telenovela Nuestra Galleguita scelta dal registra Alejandro Doria che rimane incantato dalla sua bellezza e bravura. Alla fine degli anni ’70 la donna ha intrapreso anche la carriera di cantante incidendo ben 7 album come solista. Tuttavia ha deciso di mettere da parte i suoi successi musicali per dedicarsi completamente alla sua grande passione: la recitazione.

Anche la vita personale di Andrea è stata sotto ai riflettori, di lei le persone ricordano soprattutto la storia d’amore con il cantante e attore Jose Luis, che recitò proprio insieme alla donna nella telenovela Los cien Dias De Ana.

Negli anni ’80 la Del Boca è tornata a far parlare di lei per una relazione con un noto produttore sposato, Raùl De La Torre, il loro fidanzamento ai tempi fece molto scalpore, ma anche quella storia era destinata a finire.

Più tardi la donna si legò prima ad un uomo d’affari americano, Jeffrey A. Sachs e poi ebbe una lunga relazione con Ricardo Biasotti con il quale ebbe una figlia, Anna Clara, che nacque nel 2000.

Ma cosa fa oggi Andrea Del Boca?

Al contrario di quanto alcuni pensano, la donna è ancora protagonista del mondo dello spettacolo. È ancora attiva infatti recitando in alcune telenovelas e soap, una delle ultime in cui è apparsa è Esa mujer.

Ma Anna oggi è anche diventata ambasciatrice Unicef occupandosi in prima linea della salvaguardia e il benessere dei bambini. È attualmente single ma a riempire le sue giornate, oltre al suo lavoro e il volontariato, c’è sua figlia Anna. Alcuni anni fa Andrea del Boca è stata anche ospite del Maurizio Costanzo Show.