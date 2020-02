Che fine ha fatto Anita Ferri, una delle protagoniste della soap opera italiana Centovetrine Vi ricordate di Anita Ferri, una delle protagoniste della soap opera italiana Centovetrine? Ecco cosa fa oggi l'attrice

Anita Ferri era una delle protagoniste di una delle soap opere più seguite in Italia negli ultimi tempi: la ricordate in Centovetrine? Daniela Fazzolari è l’attrice italiana che le ha dato il volto. Ecco la sua storia artistica e cosa fa oggi l’interprete della celebre telenovelas.

Daniela Fazzolari è un’attrice italiana nata a Torino il 19 febbraio 1975, da genitori originari della Calabria. Da piccola ha studiato danza e poi recitazione alla scuola del Teatro Stabile di Torino. La sua prima volta in tv è nel 1997, nel film per la televisione Non chiamatemi papà. Ma il grande successo arriva con la soap opera di Centovetrine, andata in onda per la prima volta l’8 gennaio 2001 su Canale 5.

L’attrice torinese ha vestito i panni di Anita Ferri in Centovetrine, dalla prima puntata e in 960 puntate della soap opera italiana prodotta da Mediavivere in 15 stagioni, dal 2001 al 2016 per le reti Mediaset. È ambientata proprio a Torino, in un grande centro di negozi con le storie di famiglie che si intrecciano tra loro. Dopo Un posto al sole, è la telenovelas italiana più longeva.

Il suo era uno dei personaggi più amati dal pubblico. Purtroppo le sue sorti nella soap opera sono state tragiche, dal momento che è morta mentre si era realizzato il sogno di avere una storia d’amore con Marco Della Rocca, che aveva il volto di Alessandro Mario. L’ultimo episodio in cui è protagonista è quello del 25 marzo 2005. E dopo Centovetrine cosa ha fatto?

Nel 2006 ha girato il film La terza madre di Dario Argento, con cui aveva già collaborato in Non ho sonno, interpretando il ruolo della strega. L’anno dopo è nel film Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore, opera prima di Salvatore Romano. Torna in tv qualche anno dopo in 7 vite e nella miniserie Io ti assolvo. Nel 2008 è protagonista di Un posto al sole d’estate, spin off della telenovelas napoletana. Nel 2009 è ancora con Dario Argento in Giallo.

Nel 2011 eccola di nuovo in Centovetrine, nei panni di Diana Cancellieri, sorella segreta di Anita Ferri. Nel 2014 lascia il set.

Dal 26 maggio 2015 è mamma di Andrea, figlio avuto dal compagno Sergio Sparascio.