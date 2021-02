Che fine ha fatto Antonella Ponziani? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Antonella Ponziani è diventata famosa negli anni novanta per aver preso parte a diversi film di successo e aver lavorato con grandi registi. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Antonella Ponziani

Antonella Ponziani nasce a Roma il 29 febbraio del 1964. Inizia la sua carriera nella seconda metà degli anni ottanta, facendo il suo esordio in La Bonne di Salvatore Samperi nel 1986. L’anno dopo è interprete in tanti film, tra cui Intervista di Federico Fellini e Soldati – 365 giorni all’alba di Marco Risi.

Successivamente prende parte ad altri film in cui cresce la sua notorietà, tra cui Un delitto poco comune di Ruggero Deodato, Crack di Giulio Base, Un’altra vita di Carlo Mazzacurati e soprattutto Verso Sud di Pasquale Pozzessere per il quale vince il David di Donatello e i Nastri d’Argento come miglior attrice protagonista.

In questi primi anni novanta, altre interpretazioni di livello per Antonella, in film come Le donne non vogliono più di Pino Quartullo, Cari fottuitissimi amici di Mario Monicelli fino ad arrivare al 96 con Ferie d’agosto di Paolo Virzì per il quale vince il Ciak d’Oro come miglior attrice non protagonista. Altra grande interpretazione in La medaglia, del 97, di Sergio Rossi.

Gli anni 2000

Gli anni 2000 si aprono per Antonella con altre grandi prove d’attrice, in Le sciamane di Anne Riitta Ciccone e in Metronotte di Francesco Calogero. La Ponziani si cimenta anche dietro la macchina da presa realizzando tre lavori: La nota stonata, Cattiva condotta e L’ultimo mundial.

In questi primi anni 2000 la sua popolarità è in continua ascesa, grazie ai ruoli interpretati in tv nella mini serie dei Fratelli Taviani, Resurrezione e ne Il bello delle donne, fiction di grande successo in cui recita fino al 2003.

Nel 2005 torna al cinema in DeKronos – Il demone del tempo di Rachel Bryceson Griffiths e nel 2007 in Il Lupo di Stefano Calvagna e Petali di rosa di Maximo De Marco. Tra gli altri film interpretati in questo periodo, La scuola è finita di Valerio Jalongo.

Gli ultimi anni

In questi ultimi dieci anni Antonella ha centellinato le sue apparizioni, sia sul piccolo che su grande schermo. Al cinema la troviamo infatti in appena tre film, che hanno avuto poca visibilità.

Camminando nel cielo di Angelo Antonucci, Prigioniero della mia libertà di Rosario Errico e Umami Il quinto sapore di Angelo Frazza. In tv invece ha preso parte a un paio di episodi di Rocco Schiavone 2 di Giulio Manfredonia.