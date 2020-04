Che fine ha fatto Atreiu de “La Storia Infinita”? Ve lo ricordate Atreiu, il coraggioso ragazzo guerriero de “La Storia Infinita”? Ecco che fine ha fatto Noah Hathaway, l’attore che lo ha interpretato

Che fine ha fatto Atreiu de “La Storia Infinita”? il primo attore che gli ha dato il volto ha un solo nome: Noah Hathaway, e dopo esser diventato una star piano piano sparito dalle scene. Ma come mai? E cosa fa e com’è Noah Hathaway oggi?

FIN DA BAMBINO SUL SET

Noah Hathaway, figlio dell’attore (di origine native-americane) Robert Hathaway, ha iniziato molto presto (grazie alle conoscenze del padre) la sua carriera comparendo già a 3 anni in qualche spot e a poi a 6 nella serie TV Battlestar Galactica del 1978 (con una giovanissima Jane Seymour / Signora del West). Ma il primo vero ruolo importante da protagonista arrivò proprio con l’Atreiu de La Storia Infinita che tutti noi adoriamo.

Girato per quasi un anno in Germania e diretto dal maestro del cinema tedesco, Wolfgang Petersen, fu decisamente un’esperienza intensa per i tre protagonisti, allora 10-12enni. Petersen stava cercando, per il ruolo del guerriero-bambino Atreiu, qualcuno dall’aspetto fiero e capace di cavalcare un cavallo in corsa, visto che per la veridicità del film voleva ridurre al minimo l’uso degli stuntmen. E fu proprio questa scelta che costò cara al giovane Noah.

L’INCIDENTE

Prima di iniziare le riprese Noah Hathaway dovette prendere lezioni di equitazione e proprio durante una di esse un cavallo imbizzarrendosi lo disarcionò cadendogli rovinosamente sopra. Il 12enne Noah trascorse un mese e mezzo in ospedale con due vertebre incrinate. Grazie alla giovane età recuperò in fretta finendo il film, ma quell’incidente tutt’oggi gli condiziona la vita.

Come lui stesso ha raccontato a Tmz, nel corso degli anni ha dovuto subire diverse operazioni chirurgiche (del costo di quasi 200 mila dollari l’una) e diversi ricoveri, spendendo quasi un milione di dollari in cure. Nel 2017 fu un suo amico ad aprire una raccolta fondi per aiutarlo economicamente a sottoporsi all’ennesimo intervento.

LA VITA DOPO FANTÀSIA

Pur recitando in altri film, anche come protagonista (come Troll del 1986), non raggiunse mai i livelli di fama del film di Petersen, così iniziò a coltivare interessi extra-cinema. Appassionato di disegno, danza e sport fin da piccolo, divenne insegnate di ballo (jazz e street dance), cintura nera di karate, pilota da corsa, e addiritura un tatuatore.

E pur tornato davanti alla macchina da presa per ruoli in film a bassissimo budget, ormai vive (coi suoi due cani dal divorzio con la moglie, con cui ha avuto due figli) di comparsate nei vari Comic Con ricordando la sua iconica vita nel mondo di Fantàsia, in cui sembra (felicemente) intrappolato.

ATREIU 36 ANNI DOPO

Cresciuto troppo per partecipare ai discussi sequel de La Storia Infinita, c’ha pensato il colosso Spotify a immaginarlo ancora a cavallo di Falkor il FortunaDrago, invecchiato sì, ma pur sempre il nostro amato Atreiu