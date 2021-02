Che fine ha fatto Barbara Clara, Viola di Centovetrine?

Barbara Clara, modella, cantante e attrice, nota soprattutto per il ruolo di Viola in Centovetrine

Barbara Clara, modella, cantante e attrice, deve la sua fama al ruolo di Viola Castelli nella soap opera Centovetrine, di cui è una delle protagoniste dal 2010 al 2015. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Barbara Clara

Barbara Clara Pereira nasce a Maturín, il 13 luglio del 1981. Inizia la sua carriera come modella, riuscendo a vincere nel 2000 il concorso di Miss Italia nel mondo. Essendo di origini venezuelane partecipa poi nel 2004 anche a Miss Venezuela.

In questi anni conosce Andrea Delogu, con il quale dà vita prima al duo Andrea & Barbara con cui pubblicano nel 2005 due brani Niente sesso e Balla con me e successivamente cambiando nome in Cinema2, danno alle stampe l’album Chicas de contrabando nel 2008.

Dal loro primo e unico album vengono estratti diversi singoli di successo: Suave, Estupido, Ah! Ah! Ah! E Grita. Sono tutti brani di genere pop dance con chiare influenze latine e cantati in spagnolo. Le Cinema2 nello stesso anno conducono Saturday Night Live from Milano su Italia 1.

Viola Castelli

Nonostante il successo, Le Cinema2 si sciolgono poco dopo e Barbara si dedica alla carriera di attrice, che le regala sin da subito grandi soddisfazioni. Nel 2010 infatti entra a far parte della longeva soap italiana Centovetrine per interpretare il personaggio di Viola Castelli, fino al 2015.

Durante il quinquennio in cui la Clara è protagonista in tv, arriva anche il primo ruolo cinematografico, nel film Un’insolita vendemmia per la regia di Daniele Carnacina.

In tv invece prende parte a diverse serie tv, tra cui Purché finisca bene di Fabrizio Costa, del 2014, Mario 2 di Maccio Capatonda, dello stesso anno e in Matrimoni e altre follie di Laura Muscardin, del 2015.

Gli ultimi anni

Dopo la fine della sua esperienza a Centovetrine nel 2015, Barbara ha recitato in un cortometraggio diretto da Joe Vignola, nel 2017, intitolato Vendetta! Nello stesso anno ha fatto parte del cast del film di Giovanni Veronesi: Non è un paese per giovani.

Recentemente, nel 2020, è tornata a lavorare in tv, recitando però in soli due episodi della serie L’alligatore, per la regia di Emanuele Scaringi. Ci auguriamo di vederla al più presto nuovamente protagonista.