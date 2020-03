Che fine ha fatto Blanket Jackson, il figlio che Michael Jackson fece dondolare al balcone Vi ricordate Blanket Jackson, il figlio più piccolo di Michael Jackson che il cantante aveva fatto dondolare al balcone quando era piccolo? Ecco com'è adesso

Siamo sicuri che ricordate Blanket Jackson, il figlio di Michael Jackson. Quando era solo un neonato, il suo famoso padre lo fece dondolare fuori al balcone scatenando un’ondata di polemiche e indignazione a livello mondiale. Gli anni sono passati e lui è cresciuto ed è diventato un bellissimo giovane di 18 anni. In molti si chiedono che fine ha fatto il ragazzo. Ecco com’è e cosa fa oggi Blanket Jackson.

Dall’essere penzolato da un balcone dal suo padre megastar internazionale a giovane proprietario di una tenuta extra lusso, il passo è stato breve, Oggi Bigi, all’anagrafe Prince Michael Jackson II, conosciuto anche come Blanket Jackson, è un giovane capelluto che, poco dopo aver festeggiato il suo 18 ° compleanno (il 21 febbraio 2020), ha deciso di regalarsi una lussuosa tenuta al “modico” prezzo di $ 2,6 milioni nella zona di Calabasas dove abitava con sua nonna, Katherine Jackson.

Moro, capelli lunghi, schivo e riservato, Blanket Jackson è diventato famoso, suo malgrado, per il gesto fatto da suo padre quando era solo un neonato. In tutti questi anni non è stato paparazzato molto spesso. Da piccolo le sue uscite pubbliche erano pochissime e la sua privacy era una priorità per il padre, Michael Jackson.

Dopo la sua presentazione ufficiale a 7 anni, Blanket Jackson è apparso occasionalmente in pubblico con Paris e Prince, gli altri figli di Michael Jackson, in occasione di eventi organizzati in onore del loro padre, come la premiera del 2011 del “Michael Jackson: The Immortal World Tour del Cirque du Soleil” a Las Vegas e un concerto tributo nel 2013, quando tutti e tre salirono sul palco per presentare una performance satellitare di Beyoncé.

Blanket Jackson soffre di depressione ed evita accuratamente i paparazzi. Questa sua decisione di acquistare una tenuta così costosa e imponente ha sorpreso tutti. Non si conoscono i suoi piani per adesso ma sembra voler iniziare a vivere e a godersi i soldi ereditati dal padre.

La casa in stile mediterraneo è costruita su 6.4000 m quadrati che fanno parte di una area controllata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire ulteriore sicurezza alla celebre prole.

La nuova tenuta Jackson è stata costruita nel 1990 ma è stata ampiamente rinnovata. Ora è una casa parzialmente in stile mediterraneo con porte anteriori realizzate in ferro personalizzato in vetro e ferro battuto che si apre in un atrio a doppia altezza. La casa ha una scala curva in moquette che conduce oltre un lampadario di cristallo. Al primo piano della casa cI sono quattro delle sei camere da letto. Una di queste è la camera da letto principale con moquette beige da un capo all’altro. I bagni sono stati rifiniti lussuosamente con doppie piastrelle beige in stile spa, vasca da bagno a immersione, doccia a vapore e una piccola palestra.

Che dire, una tenuta principesca per un vero principe… il figlio del re del pop.

Qui potete vederlo in una delle sue foto più recenti.