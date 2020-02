Che fine ha fatto Carol Alt, la super-modella attrice degli anni 80 90 Vi ricordate Carol Alt la bellissima super-modella e attrice che ha fatto innamorare tutti negli anni 80 e 90? Ecco che fine ha fatto e com'è oggi?

Carol Alt è una nota super-modella e attrice statunitense che si è fatta conoscere al pubblico italiano interpretando ruoli di protagonista nei film diretti dai fratelli Vanzina. La top model ha abbandonato il mondo dello spettacolo nel 2009, dopo aver fatto un’ultima apparizione a “Ballando con Le Stelle”, il programma condotto da Milly Carlucci. Ecco com’è oggi e e che fine ha fatto la bellissima top model

Vi ricordate Carol Alt? I fratelli Vanzina l’hanno portata nelle case e nei cuori degli italiani con i loro film,

Ma la top model, ad un certo momento della sua vita ha abbandonato le lucci della ribalta nel nostro paese ed è tornata nel suo paese d’origine, l’America, dove oggi conduce un programma che si occupa di salute e alimentazione per l’emittente FoxTv.

L’ex icona di bellezza degli anni 80-90 ha oggi 58 anni ed è ancora bellissima. L’abbiamo vista per l’ultima volta in Italia nel programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci… poi è letteralmente scomparsa nel nulla.

Carol Alt è stata protagonista di uno scandalo quando è uscita alla luce la sua relazione con il pilota Ayrton Senna. A quei tempi lui stava con la modella brasiliana Adriane Galisteu e lei era sposata con il giocatore di hockey sul ghiaccio Ron Greschner.

Recentemente, Carol Alt ha concesso un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha voluto ritornare su questa pagina dolorosa della sua vita:

“So dove ero nel momento dell’incidente, cosa stavo facendo. E che mi crollò il mondo addosso. Poi il giorno dopo sarebbe accaduta una cosa che per me sarebbe stata speciale, avrei ricevuto il Telegatto a Milano e a consegnarlo doveva essere lui. Purtroppo non arrivò mai. Non ricordo chi fece la premiazione, ma per me è uno dei momenti più dolorosi della vita. Ho ricevuto il premio, Ayrton che doveva portarlo sul palco non c’era più. Quel giorno la mia vita ha preso un’altra direzione. Piango ancora oggi. È una mancanza enorme, se ne andò una parte di me”.

Carol Alt ha poi aggiunto:

“Ayrton è il mio unico rimpianto, mi manca ogni giorno”.