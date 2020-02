Che fine ha fatto Catherine Fulop, Kate protagonista della telenovelas Marilena Vi ricordate di Catherine Fulop? Era Kate, la protagonista della famosa telenovela Marilena. Ecco com'è oggi

Vi ricordate di Catherine Fulop? È una famosa attrice venezuelana naturalizzata argentina, che è diventata famosa in tutto il mondo per essere stata la protagonista di famose telenovelas, come ad esempio Marilena. In Argentina è considerata un sex symbol. Ancora oggi che ha quasi 55 anni. Ma cosa fa oggi Catherine Fulop?

Catherine Amanda Fulop García, questo il nome completo di Catherine Fulop, è nata a Caracas l’11 marzo del 1965. Suo padre era ungherese e sua madre venezuelana. Penultima di sette figli, sei femmine e un maschio, ha studiato teatro e preso lezioni di canto e di ballo. A Caracas trascorre la sua infanzia, poi viene mandata a studiare in un collegio di suore, prima di iscriversi all’Università che ha concluso a 20 anni.

Nel 1986 Catherine Fulop partecipa a Miss Venezuela, per il Dipartimento di Vargas, tornando a casa con la fascia di Miss Fotogenia, arrivando terza. Nello stesso anno ha tenuto alti i colori del Venezuela anche a Miss America Latina, piazzandosi anche in questa occasione sul terzo gradino del podio. Mentre recitava a teatro, un produttore televisivo la nota e le permette di studiare recitazione, iniziando la sua carriera nella serie Roberta. Successivamente è stata Beatriz de la Caridad Castañed nella telenovela Mi amada Beatriz, ma anche protagonista de La ragazza del circo.

Nel 1988 è l’attrice principale della soap opera Marilena che, insieme a La ragazza del circo, è stata trasmessa in Italia su Rete4, dove era molto attivo anche un fan club ufficiale. Negli anni Novanta gira Pasionaria e Gloria, sola contro il mondo, ma diventa anche conduttrice di un programma in Spagna e a Miami. Nel 1993 approda in Argentina per la soap Lasciati amare con Carlo Mata.

In Italia è stata protagonista di diversi programmi come Bellezze al bagno negli anni Novanta. Mentre negli anni Duemila continua a essere protagonista di grandi soap come Illusiones, Rebelde Way, oltre che di film per il cinema come Mercenarios, Marigold e Solos en la ciudad. Negli anni duemiladieci è sempre più protagonista sul piccolo schermo, sempre con telenovelas in Argentina e Venezuela, ma anche con programmi tv e talent show.

Catherine Fulop è considerata come una delle donne più eleganti, sexy e belle in Europa e non solo.

Vita privata

È stata sposata con Fernando Carrillo, con lei nel cast delle soap opera telenovelas Marilena, Pasionaria, La ragazza del circo e Cara Bonita: nel 1994 i due hanno divorziato (lei ha fatto intendere più volte, in numerose interviste, che lui fosse gay).

Nel 1998 si è sposata con Osvaldo Sabatini, fratello di Gabriela Sabatini, ex tennista argentina. Dalla loro unione sono nate due figlie: Oriana Gabriela, nata nel 1996, e Tiziana Beatriz, nata nel 1999.