Che fine ha fatto Daniele Interrante? Daniele Interrante, ex-tronista, ex di Guendalina del “Grande Fratello”, ex-amico di Costantino, ex attore... ma cosa fa oggi?

Daniele Interrante, per un certo periodo è stato sulla bocca di tutti e nell’immaginario di molte. Specialmente al fianco dell’ (ex) amico Costantino Vitaliano, era in TV, al cinema e sulle riviste patinate (o spazzatura che catalogar si voglia). “Troppo belli”, che sembra un giudizio di massima, è (invece, solamente, anche, scegliete voi l’avverbio che preferite) il titolo del film che li vede protagonisti all’apice della fama nel 2005.

Ma senza saltare troppi passaggi, che ci si perde nell’intrigata biografia del modello, ex-nuotatore ed ex-tronista Daniele Interrante, ecco un sunto di quello che è stato, dal Daniele capelli neri impomatati, a quello col più naturale silver fox (come si chiama oggi il sale e pepe che diventa più sale che pepe).

DANIELE INTERRANTE DA SCIACCA

Scritto così sembra un nome nobiliare, ma Sciacca è solo il paese in provincia di Agrigento che gli ha dato i natali.

Costruitosi l’ammirato fisico con anni di nuoto, approda prima sulle riviste posando per Gianfranco Ferrè e Grigio Perla, e poi in TV come boys di Amanda Lear ne “Il Brutto Anatroccolo”.

Il vero successo arriva però nel 2003 quando, come Costantino, sale sul trono di “Uomini e Donne”.

È proprio grazie a loro due che il termine tronista entra nel linguaggio comune e, addirittura, nello Zingarelli (il dizionario per antonomasia).

Dopo la scelta-non scelta di fine trono (perché non trova l’amore nel programma della De Filippi), arrivano “L’Isola dei Famosi 3” e altri programmi che lo vedono a volte concorrente, a volte opinionista.

DANIELE TRA TEMPESTE, VERI AMORI E TV.

Senza voler girare coltelli in ferite che sembrano ancora aperte, la vita privata dell’ex-tronista è, quantomeno, burrascosa.

Tra relazioni cominciate appena finito (o iniziato, ma chi siamo noi per giudicare?!) “Uomini e Donne”, come a esempio con la diciottenne Melissa Satta; un matrimonio (all’inizio da favola) con l’ex-gieffina Guendalina Canessa durato solo due anni e caduto sotto l’ombra dell’amante di lui, Francesca de Andrè (nipote del celebre cantautore); e una relazione con l’amante diventata fidanzata che finisce anch’essa malamente, forse, per il tradimento di lei, o di lui, o di entrambi in par condicio, la vita amorosa di Daniele Interrante sembra scritta da un articolista di Novella 2000.

Oggi, col silver fox citato nelle prime righe, Interrante continua a essere un volto televisivo facendo l’opinionista nei programmi della D’Urso.

Diventato più maturo, lontano dal mondo sei social (no ha Instagram né Facebook) cerca di passare più tempo possibile con il suo vero amore: la figlia Chloe nata nel 2010 dal matrimonio con Guendalina Canessa.