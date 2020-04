Che fine ha fatto David Copperfield, il più grande illusionista di tutti i tempi? Ve lo ricordate David Copperfield? Era il mago più famoso del mondo e fidanzato con Claudia Schiffer, ma com’è e cosa fa oggi?

David Copperfield è stato il più grande illusionista dell’era moderna, il primo a combinare la prestidigitazione (come direbbe senza impappinarsi il mago Silvan) e la spettacolarizzazione dei più costosi show televisivi. Memorabili le volte in cui fece sparire la Statua della Libertà o passò attraverso la Grande Muraglia Cinese.

UNA VITA DA MAGO

David Copperfield nasce col nome di David Seth Kotkin in una piccola cittadina del New Jersey a metà anni ’50 e fin da piccolo mostra interesse per il mondo dello spettacolo. Per combattere la sua timidezza (soprattutto con le ragazze, come lui stesso ha ammesso in diverse interviste per la Tv americana) a 10 anni inizia a interessarsi al ventriloquismo, pur non raggiungendo buoni livelli. Capito che il ventriloquo non era nelle sue corde (vocali), David rimane affascinato dal mondo della magia e già a 12 anni si esibisce in vari spettacoli (locali) col nome di Davino the Magic Boy.

Sembrava nato per essere un illusionista. Con già quello sguardo magnetico, cattura fin da subito l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, diventando il più giovane artista mai accettato nella prestigiosa Society of American Magicians. Enfant prodige, David Copperfiled, a soli 16 anni tiene un corso di magia alla New York University e a poco più che maggiorenne e già negli spettacoli fissi dell’Hotel Pagoda di Honolulu.

LA MAGIA PIÙ FAMOSA

La sua fama diventa planetaria quando intuisce che il famoso detto americano go big or go home (in pratica un fai le cose in grande o stattene a casa) poteva essere applicato al mondo della magia. È lì che nasce la leggenda di David Copperfield. Fuggire da Alcatraz come in un film, volare sul Gran Canyon (come in un film), far sparire l’intera Statua della Libertà (come in un film), o attraversare la Muraglia Cinese (come in un… avete capito). Se molti detrattori possono magari insinuare fossero più che altro trucchi cinematografici, nessuno può sminuire le magie fatte dal vivo a teatro, come farsi tagliare a metà da un laser o volare sul pubblico in platea, o essere stato fidanzato con la super modella Claudia Schiffer!

A parte le facili battute (dettate dall’invidia), ma David Copperfield oggi cosa fa?

LA MAGIA PIÙ BELLA

Ancora in attività, anche se più che altro oltreoceano, a 54 anni (nel 2010) sposa la 26 modella Chloe Gosselin con cui ha una figlia, Sky, tenuta segreta per un anno e mezzo. Ora David Copperfield si divide tra la moglie (e il suo brand di scarpe), gli spettacoli all’MGM di Las Vegas e la magia più bella, quella di essere padre.