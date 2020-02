Che fine ha fatto Denny Méndez, la prima Miss Italia di colore eletta negli anni ’90 Fu la prima Miss Italia di colore eletta nel 1996 e la sua vittoria divise l'opinione pubblica di allora. Ecco com'è adesso e che fine ha fatto Denny Méndez

Difficile dimenticare Denny Méndez, la prima Miss Italia di colore eletta nel 1996 a Salsomaggiore. La sua vittoria fu molto contestata ma la bellissima modella mise tutti a tacere classificandosi quarta a Miss Universo nel 1997. Diventò molto famosa in tutto il mondo ma, ultimamente, di lei sembrano essersi perse le tracce in Italia e molti si chiedono che fine abbia fatto.

Nel 1996, Denny Méndez fu incoronata vincitrice del titolo di Miss Italia. Il fatto di essere una ragazza di colore, la prima a vincere questo prestigioso titolo nel nostro paese, scateno molte polemiche. Ma lei non si lasciò travolgere dalle critiche, dimostrando di essere non solo bella ma anche intelligente e talentuosa.

La verità è che Denny Méndez non ha lasciato il mondo dello spettacolo dopo Miss Italia, ha solo cambiato zona geografica, trasferendosi in America. Ultimamente, però, si è quasi completamente ritirata dal mondo dello spettacolo. I suoi fan continuano a seguirla sui suoi profili social.

Denny Méndez, all’anagrafe Denny Andreína Méndez de la Rosa nata a Santo Domingo il 20 luglio 1978, oggi splendida quarantenne, vive con il compagno Oscar Generale, produttore hollywoodiano, negli Stati Uniti d’America. Da lui ha avuto una figlia, India Nayara, nata il 9 settembre del 2016.

Della figlia, Denny Méndez ha parlato in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo:

”Mia figlia è arrivata con tanta fatica perché la vita ti riserva prove importanti. Prima di avere Najara ci ho provato con una prima gravidanza che non è andata in porto. Ho avuto un periodo buio dopo quello. Poi non mi sono mai arresa. Il fatto di diventare mamma è sempre stato un desiderio forte, per me. E mia mamma, Lidia, mi ha sempre spinto e sostenuto. E così è arrivata mia figlia”.

La bellissima modella e attrice è stata impegnata, a fianco di John Travolta, sul set di “Moose”, film diretto dal rapper e produttore discografico Fred Durst. Una vita felice e piena di successi, dunque, per la bellissima ex Miss Italia.