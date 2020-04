Che fine ha fatto Emma, la figlia di Ross e Rachel di “Friends”? Ve la ricordate la piccola Emma, figlia della coppia più amata di “Friends”? Ormai maggiorenne ecco com’è diventata e cosa fa oggi

Vi ricordate Emma, la figlia di Ross e Rachel nella serie tv “Friends”? Sono passati ormai 16 anni dalla fine della serie e tra promesse (mai mantenute) di reunion e nostalgia caloppante, a tutti noi mancano le avventure dei sei amici di quella divertentissima sitcom.

Diventata un successo mondiale a metà anni ’90, raccontava le vicissitudini di un gruppo di amici nella caotica New York, tra battute irresistibili, sagace sarcasmo, personaggi ben caratterizzati e un po’ di quella romance che fa sempre bene a una serie TV.

Tra tira e molla durati stagioni e stagioni, alla fine Rachel e Ross, dopo una notte di passione, hanno una figlia, quella piccola Emma Green Geller che quest’anno compie per davvero 18 anni.

Nell’episodio “Torta a sorpresa” Ross e Rachel decidono di far registrare un videomessaggio a tutti per poi regalarlo, nel 2020, alla loro piccola Emma per il 18esimo compleanno.

Tra visioni futuristiche mai realizzate e quella della strampalata (ma amatissima) Phoebe, che pur discostandosi da quello che ci sta accadendo, dipinge una 2020 altrettanto paradossale, tutti gli amici lasciano un messaggio per la piccola Emma.

LE DUE EMMA

Seguendo la regola d’oro del cinema e della TV, a recitare i panni di Emma sono state due gemelle, Cali e Noelle Sheldon. Come hanno raccontato infatti in un’intervista, mentre una faceva il riposino l’altra brillava in scena e viceversa.

Seppur di quell’esperienza ammettono di non ricordarsi moltissimo, nella loro memoria è rimasto quel loro sentirsi trattate come principessine da tutti i membri del cast.

Dismessi i panni della piccolissima Emma Green Geller, le due sorelline sono praticamente cresciute davanti alla cinepresa, interpretando fin dal 2006 ruoli in cui recitavano a turno (come in “Friends”) o quelli in cui sono gemelle anche nella fiction.

Tra cortrometraggi e film mai distribuiti in Italia, la pellicola in cui forse le avete riviste (ma non di certo riconosciute) è lo sconcentrante film horror “Noi” del 2019.

HAPPY BIRTHDAY



Come Emma nella finzione di “Friends”, anche le due gemelle Cali e Noelle Sheldon compiranno 18 anni nel 2020 (esattamente il 17 giugno), e in un post su Instagram Noelle risponde (in un finto Central Perk) alla famosa battuta di Chandler: “Ciao Emma, siamo nel 2020, stai ancora finendo il sonnellino?”

“Mi sono appena svegliata dal più bel sonnellino di tutti i tempi, felice 2020!! (con la mia scarsa bravura con Photoshop) Spero che tutti abbiate uno splendido anno pieno di famiglia, amici e tante risate!!”