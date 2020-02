Che fine ha fatto Enrico Papi, conduttore televisivo degli anni ’80 ’90 Scopriamo com’è diventato e cosa fa oggi Enrico Papi, conduttore televisivo italiano

Dopo aver esordito in Rai, Enrico Papi diventa il volto storico di Sarabanda, nessuno infatti ha mai preso il suo posto nell’iconico programma di intrattenimento musicale. Il quiz show ha assunto letteralmente suoi connotati trasformandolo poi nel conduttore televisivo più amato degli anni ’90. Poi il successo e le conduzioni di altri programmi televisivi sulle reti tv fino alla sparizione pubblica. Che fine ha fatto Enrico Papi?

Quando si parla di Enrico Papi si pensa inevitabilmente a Sarabanda, il suo modo di presentare il quiz show musicale ha conquistato i milioni di telespettatori che per anni lo hanno seguito e amato. Alzi la mano chi non ha ripetuto almeno una volta quell’inconscio “muuseca”.

Visualizza questo post su Instagram Ognuno arriva agli Studi come vuole? … Io così ! 😀 Un post condiviso da Enrico Papi (@enricopapiofficial) in data: 10 Dic 2018 alle ore 8:19 PST

Entrico Papi nasce a Roma nel 1965 e fin da bambino mostra una certa propensione proprio nei confronti della musica iniziando a studiare canto e pianoforte. Una passione che poi lo conduce a fare i primi passi nel mondo dello spettacolo e in particolare nella televisione. Il suo carattere scoppiettante e l’umorismo che lo hanno sempre contraddistinto gli consentono di esordire come cabarettista. Non ci è voluto poi molto affinché Erico Papi fosse notato da Giancarlo Magalli che lo vuole nel suo programma Fantastico bis. Ed è proprio al conduttore romano che spetta il merito di aver ideato candid camera all’interno del programma di Magalli su Rai 1.

Gli anni per Enrico Papi segnano un successo dopo l’altro: viene chiamato alla conduzione di Uno Mattina e della rubrica Fatti e Misfatti. Lo vedremo poi nel 1992 al timone della banda dello zecchino e poi ancora alla conduzione del Dopofestival di Sanremo. Nel 1997 a Mediaset conduce Sarabanda Quiz show e da quel momento diventa in assoluto il conduttore televisivo più apprezzato di quegli anni. Vince nel corso della sua carriera numerosi riconoscimenti e premi, tra questi due Telegatti per la miglior trasmissione di varietà. Dopo Sarabanda però, un lungo periodo di assenza. Che fine ha fatto Enrico papi?

Nel 2017 Papi torna in tv in una nuova rete una nuova carriera televisiva. Infatti Sky Italia offre ad Enrico la possibilità di condurre il nuovo show Guess My Age, il programma viene poi spostato in prima serata su TV8. Enrico Papi è sposato dal 1998 con Raffaella Schifino con la quale ha avuto due bellissimi figli: Rebecca, nata nel 2000, e Iacopo, nato nel 2008.