Che fine ha fatto Erik Estrada, Frank Poncherello dei CHIPs?

Erik Estrada deve la sua fama al ruolo di Frank Poncherello nella fortuna serie tv CHIPs, andata in onda dal 1977 al 1983 riscuotendo un enorme successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Erik Estrada

Henry Enrique Estrada nasce a New York, il 16 marzo del 1949. Inizia la sua carriera artistica nei primi anni settanta prendendo parte a diverse pellicole, tra cui The Cross and the Switchblade di Don Murray, Mitch di Lee Frost, I nuovi centurioni di Richard Fleischer.

Il primo ruolo di un certo spessore arriva nel 1974, in Airport 75 di Jack Smight a cui fanno seguito La battaglia di Midway, sempre dello stesso regista e Violenza ad una minorenne di Richard T. Heffron. In tv invece partecipa ad un episodio della serie L’uomo da sei milioni di dollari.

Frank Ponch Poncherello

La carriera di Erik prende una decisa svolta verso l’alto nel 1976. L’attore viene infatti scelto per interpretare il ruolo dell’agente Francis Llewellyn “Ponch” Poncherello, protagonista della serie di grandissimo successo CHIPs assieme al collega Larry Wilcox, nei panni di Jon Baker.

Il personaggio di Ponch però è quello che letteralmente decreta il successo della serie. La sua simpatia e la sua ironia, che si contrappongono amabilmente alla seriosità del collega Baker, risultano carte vincenti e i due, formano una coppia perfettamente bilanciata.

La serie viene rinnovata per sei stagioni, fino al 1983. In Italia il primo episodio va in onda soltanto nel 1981. Forse è per questo che da noi i CHIPs sono identificati prevalentemente con gli anni ottanta, anche se i rimandi ai polizieschi tipici del decennio precedente, sono più che evidenti.

Gli ultimi anni

Dopo il grande successo però Erik resta quasi incastrato nei panni di Ponch, e man mano la sua popolarità si perde tra film di secondo piano, camei e apparizioni in video musicali, che contraddistinguono in pratica gli ultimi venticinque anni di carriera.

Tanti i ruoli interpretati comunque, anche in Italia, da Il pentito di Pasquale Squittieri, a Prova di forza di Bruno Barreto, a Pezzi duri e mosci di Nico Mastorakis, ma di fatto, purtroppo, la sua carriera come star principale si perde con la fine degli anni novanta.