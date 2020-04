Che fine ha fatto Federica Moro Che fine ha fatto Federica Moro? Ecco come è diventata una famosa attrice e cosa fa oggi la bella protagonista di College

Che fine ha fatto Federica Moro? Ve la ricordate la bella attrice mora che è stata protagonista della celebre serie tv College? Cosa fa oggi? E come è diventata famosa e popolare al grande pubblico? Scopriamolo insieme in un viaggio alla scoperta della sua biografia.

Federica Moro è nata a Carate Brianza il 20 febbraio 1965: ex modella, eletta Miss Italia 1982, è stata una famosa attrice italiana. Cresciuta a Mariano Comense, inizia la sua carriera proprio con il titolo di reginetta d’Italia, vincendo la fascia a Sanremo. La vittoria le permette di entrare nel mondo del cinema. La ricordate nel 1983 con Adriano Celentano in Segni particolari: bellissimo?

L’anno seguente veste i panni di Arianna in College, il personaggio che le dà grande popolarità, sia grazie al film sia grazie allo spin off televisivo che porta lo stesso nome della pellicola e che è sètato un grande successo negli anni Novanta. In seguito ha recitato ancora con Celentano in Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì e ha partecipato a due episodi di Yuppies.

Nel 1988 è nel film La partita di Carlo Vanzina. In seguito ha partecipato ad altri telefilm e produzioni televisive, per poi approdare nel 1992 al Festival internazionale Stelle del circo con Paolo Bonolis. Dal 2004 al 2006 ha condotto L’aia – Danza e suoni del Mediterraneo su Telenorba. Nel 2011 è sul canale Yacht&Sail con il programma World Boat.

È stata per tre volte presentatrice a Lugano dello Spring Ball Lugano/Monte-Carlo. Mentre a settembre 2016 era in tv come giurata in Miss Italia 2016, concorso di bellezza andato in onda su La7.

Oggi Federica Moro è ancora bellissima. Non lavora più molto nel mondo dello spettacolo, dal momento che ha deciso di dedicarsi di più alla sua vita privata.

Vive a Lugano con Matteo Del Carratore, imprenditore nel settore delle acciaierie. Gestisce una galleria d’arte in Svizzera.