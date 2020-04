Che fine ha fatto Flavia Vento? Ve la ricordate la bionda showgirl italiana? A più di vent’anni dal suo dedutto, ecco com’è e cosa fa Flavia Vento oggi

Alta, con gli occhi azzurri, bionda e con l’eterno dubbio c’è o ci fa, che fine ha fatto Flavia Vento? La showgirl varca la soglia del mondo dello spettacolo giovanissima (appena diplomata), prima come modella e poi in TV (spot Neutro Roberts e Ferrero Rocher a parte) come valletta di Giletti nel Lotto alle otto e poi di Teo Mammucari in Libero

La grande fama arriva proprio col programma di scherzi telefonici di Mammucari in cui la giovanissima Flavia Vento ricopre il ruolo della valletta sotto il tavolo. Vestita di tutto punto recita la parte della bella statuina un po’ scema come da copione scritto (e sottolineato), uscendo dalla sua gabbia di vetro solo per brevi siparietti in cui canta (stonando) o racconta freddure (che non fanno ridere).

Finita l’esperienza di valletta sui generis, diventa conduttrice di alcune puntate del programma Stracult, posa senza troppi veli per un vendutissimo calendario Boss, appare nel video Il mambo del Giubileo del Piotta, incide lei stessa un singolo, Moreno, conduce due puntate di Striscia la Notizia e inizia la sua carriera di attrice.

È difficile definire Flavia Vento, dal viso d’angelo e il fisico da modella, impegnata in televisione, al cinema, nella musica, nei reality show (La Fattoria e L’Isola dei Famosi); che prova a dedicarsi alla politica (con pochissimo successo) e che cammina sempre su quel filo sottilissimo che divide l’ingenuità dal preciso calcolo, la furbizia dalla più disarmante stupidità.

Nel corso di un’intervista rilascia a Caterina Balivo nel 2018, Flavia Vento racconta, con una punta (marcata) di astio che azzittisce lo studio, quanto sia assolutamente pentita di aver partecipato a Libero. Quelle gag che la dipingevano come un po’ scemotta e che l’hanno alla fine lanciata nel firmamento dello show business, l’hanno anche marchiata a vita, e di quel ruolo non ne poteva, e può, più.

Ora, dopo tanti amori finiti più o meno male (Fabrizio Bentivoglio, Mimmo Calopresti, Marco Prato) e flirt reali o presunti (Bruce Willis, Enrique Iglesias, Francesco Totti), da ormai più di 4 anni dice di essersi votata alla castità e all’astinenza, trovando un suo equilibrio tra natura, amore per gli animali e spiritualità.

I miei commenti sono delle volte troppo profondi per essere compresi dal popolo!!! pic.twitter.com/YR0psOqJDn — Flavia vento (@Flaviaventosole) March 2, 2019

Dal palcoscenico del suo profilo Twitter, intrattiene i suoi quasi centomila followers raccontando le sue lunghe giornate di preghiera, o annunciando le sue apparizioni televisive, oppure sponsorizzando rimedi contro l’insonnia, senza mancare di lasciarsi andare ,a volte, a esternazioni sgrammaticate o/e discutibili, che ci riportano all’irrisolto dilemma: ma c’è davvero o ci fa?