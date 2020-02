Che fine ha fatto Francesca Dellera, una delle attrici più desiderate degli anni 80/90? Francesca Dellera è stata una delle attrici più desiderate degli anni 80/90 ma nell'ultimo periodo sembra scomparsa dalla tv; ecco che fine ha fatto

Francesca Dellera, all’anagrafe Francesca Cervellera, è stata una delle attrici più desiderate degli anni ’80 e ’90 ma dal 2006 sembra scomparsa dalla tv. Qualche anno fa ha rilasciato alcune interviste in cui parla di un cambiamento nella sua vita. Che fine ha fatto Francesca Dellera che qui sotto la potete ammirare in una scena con Bernard Giraudeau nel film Nanà.

Per molti icona indimenticabile del cinema er0tico, Francesca Dellera era il sogno proibito di molti uomini che la adoravano per il suo particolare incarnato chiaro che lei curava in maniera ossessiva, seguendo i consigli dell’amica Catherine Deneuve. Nel 2006 è letteralmente sparita dal mondo dello spettacolo e in molti si chiedono che fine abbia fatto.

E lei ha deciso di rispondere a questa domanda. In un’intervista concessa al Corriere della Sera nel 1917, Francesca Dellera ha detto di essere fidanzata con un francese e di non aver avuto figli. Le immagini che compaiono sul suo profilo Instagram non sono molto recenti anche se posta foto e video abbastanza spesso. Sono, perlopiù, cose dal passato, quando era l’oggetto segreto del desiderio di molti uomini.

Francesca Dellera ha anche detto, nella stessa intervista, di aver avuto una vita vissuta in maniera esagerata e di aver deciso di rallentare e diventare più calma e razionale, lasciandosi alle spalle il cinema e la TV. In Francia, Francesca Dellera ha avuto molto successo come modella e attrice. Oggi, nelle rare foto che la rappresentano, il suo fascino sembra rimasto immutato.

Francesca Cervellera, in arte Francesca Dellera, è nata a Latina il 2 ottobre 1965. A scoprirla è stato Tinto Brass ma la sua vera consacrazione come attrice è stata nel 1991, con il film “La carne” di Marco Ferreri. Francesca Dellera ha recitato nel 1988, insieme a Gina Lollobrigida nella miniserie TV La romana tratta da un lavoro di Alberto Moravia. La miniserie fu molto apprezzata e seguita, anche perché si parlo a lungo della rivalità tra Francesca Dellera e Gina Lollobrigida. Un anno prima, nel 1987, era stata scelta come attrice protagonista del film “Capriccio”.

L’ultima sua apparizione pubblica come attrice fu nel 2006 nel kolossal italo-francese “La contessa di Castiglione”.