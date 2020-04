Che fine ha fatto Francesca Neri, la moglie di Claudio Amendola Che fine ha fatto Francesca Neri, la moglie di Claudio Amendola? Ecco come ha iniziato la sua carriera e cosa fa oggi

Che fine ha fatto Francesca Neri? La moglie di Claudia Amendola è una famosa attrice e produttrice cinematografica del nostro paese. Scopriamo come ha iniziato la sua lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo e cosa fa oggi la bella interprete.

Francesca Neri è nata a Trento il 10 febbraio 1964. Ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Il debutto come attrice è nel 1987, ne Il grande Blek, regia di Giuseppe Piccioni.

In seguito l’abbiamo vista nel 1988 in Bankomatt con Bruno Ganz e nel 1989 in Buon Natale… buon anno di Luigi Comencini. La popolarità arriva con Le età di Lulù di Bigas Luna nel 1990.

L’anno successivo è la protagonista in Pensavo fosse amore… invece era un calesse di Massimo Troisi, con cui vince il primo Nastro D’Argento. Poi ha recitato con Carlo Verdone in Al lupo, al lupo, nel 1993 in Sud con Gabriele Salvatores, in Spara che ti passa con Antonio Banderas. Ha poi recitato in molte altre commedie, fino a diventare la protagonista di Carne trémula di Pedro Almodóvar con cui vince il secondo Nastro d’argento come migliore attrice.

L’abbiamo poi vista diretta da Cristina Comencini in Matrimoni, Giuseppe Bertolucci in Il dolce rumore, Francesco Nuti in Io amo Andrea. Ed è anche apparsa in Hannibal di Ridley Scott e in Danni collaterali di Andrew Davis. Nel 2002 è diretta da Mimmo Calopresti in La felicità non costa niente, mentre dal 2006 comincia a lavorare con Pupi Avati prima in La cena per farli conoscere, poi in Il papà di Giovanna. Come produttrice ha debuttato nel 2005 con Melissa P.

Ha lavorato anche in tv: nel 1999 era con Adriano Celentano in Francamente me ne infischio e poi l’anno seguente nel programma serale molto criticato Alcatraz.

E la vita privata? Dopo una lunga relazione con il produttore Domenico Procacci, è sposata con Claudio Amendola dall’11 dicembre 2010. Hanno un figlio, Rocco, nato nel 1999.