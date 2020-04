Che fine ha fatto Francesco Arca Che fine ha fatto Francesco Arca? Ecco cosa fa oggi il personaggio televisivo che per lungo tempo è stato un vero e proprio prezzemolino

Francesco Arca, che fine ha fatto? Cosa fa oggi il celebre attore italiano, nonché prezzemolino della tv del nostro paese oltre che delle riviste di gossip? Se siete curiosi di sapere da dove arriva Francesco Arca e cosa fa oggi, ve lo raccontiamo noi.

Francesco Arca è un attore italiano nato a Siena il 19 novembre 1979: ex modello e personaggio televisivo, ha origini sarde da parte del papà, morto quando lui era molto giovane (era un paracadutista ed è morto in un incidente sul lavoro). L’esordio in tv è nel reality show di Canale 5 Volere o volare di Maria De Filipii. Era il 2004.

Nello stesso anno entra a far parte del cast di Uomini e donne come tronista. E ha anche posato nudo per un calendario. Nel 2006 è parte del cast del reality La fattoria. Nel 2006 va a Roma per studiare recitazione e dizione. E due anni dopo inizia a lavorare in serie tv, come Incantesimo 10, andato in onda su Rai Uno.



Nel 2009 fa parte del cast del film Scusa ma ti voglio sposare e poi in una puntata di Don Matteo 7. Nel 2010 è l’agente di polizia Antonio Branca nella fiction di Rai 1 Ho sposato uno sbirro 2. L’anno seguente compare iin Che Dio ci aiuti. Nel 2012 e 2013 è protagonista della fiction Le tre rose di Eva ed è protagonista di Rex, sesta stagione.

Nel 2015 è una comparsa di Spectre di Sam Mendes, mentre l’anno seguente è nel talent show Pequenos gigantes Italia di Belen Rodriguez come giurato. Nel 2017 fa parte del casta Pechino Express ed è protagonista di Sacrificio d’amore. Due anni dopo lo vediamo ne L’Isola di Pietro 3 e dal 2018 al 2020 in La vita promessa, di Ricky Tognazzi.

E la vita privata? Ha avuto molte fidanzate: Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Laura Chiatti, Anna Safroncik, Luisa Corna e Irene Capuano, con cui nel dicembre 2013 è tornato insieme e dalla cui relazione sono nati Maria Sole, il primo settembre 2015, e Brando Maria, il 6 aprile 2018.