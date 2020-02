Che fine ha fatto Heather Parisi, la ballerina più brava degli anni 80/90 La showgirl americana Heather Parisi era considerata una delle ballerine più brave degli anni 80/90; ecco che fine ha fatto e com'è adesso

Heather Parisi è una delle più amate showgirl degli anni ’80-’90. Era considerata una delle più brave ballerine di sempre e la sua fama aveva superato i confini nazionali. Ma, da un po’ di tempo, la bella Heather Parisi sembra essere scomparsa dal mondo dello spettacolo. Che fine ha fatto? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Di Heather Parisi si sa ben poco ultimamente. La showgirl americana è letteralmente scomparsa dal mondo dello spettacolo. Dopo aver raggiunto il successo in Italia, nel 2006 decide di lasciare l’Italia per trasferirsi a Hong Kong. Heather Parisi ha avuto diversi amori ma quello che è riuscito a rubarle definitivamente il cuore è stato l’imprenditore Umberto Maria Anzolin che ha sposato nel 2006. Da questo legame sono nati, nel 2010, i bellissimi gemelli Elizabeth e Dylan. Una gravidanza che ha scatenato un’ondata di polemiche perché, al momento del parto, Heather Parisi aveva 50 anni.

Heather aveva già due figlie, da precedenti legami: Jewel Manenti, nata il 20 luglio del 1994 dal suo legame con Giorgio Manenti e Jaqueline Luna Parisi, nata il 10 marzo del 2000, figlia dell’ortopedico italiano Giovanni Di Giacomo.

Oggi Heather Parisi dice di essere una donna felice che ha smesso di ballare e di non voler ritornare in Italia.

“Ora ballo in sala prove solo con mia figlia Elisabetta, due o tre volte a settimana. I miei figli? Loro parlano italiano con il mio adorato marito Umberto, parlano inglese con me e cinese mandarino tra di loro così noi non capiamo. Sono terribili! Tornare in Italia? Vivo così bene a Hong Kong, c’è un senso civico incredibile. Cosa faccio nelle mie giornate? Vivo 24 ore al giorno per i miei bambini, faccio home schooling per i miei figli (studiano a casa), la mia vita è meravigliosa lì, ho grande serenità“.

Heather Elizabeth Parisi è nata il 27 gennaio del 1960 a Los Angeles. Showgirl, cantante, ballerina e attrice di talento, la bella americana è stato uno dei personaggi simbolo della televisione italiana iniziando dalla fine degli anni ’70 e arrivando fino alla prima metà degli anni ’90.

Tutto è iniziato in Sardegna, nel 1978: Heather Parisi era venuta nel nostro paese in vacanza ma il coreografo Franco Miseria la notò in discoteca e la presentò a Pippo Baudo. Da allora la carriera di Heather Parisi è decollata, iniziando con lo show “Luna Park”, presentato da Pippo Baudo.