Che fine ha fatto Ian Somerhalder, il tenebroso Damon Salvatore di Vampire Diaries? Dopo aver fatto innamorare tutte, senza limiti d’età, che fine ha fatto Damon Salvatore? Dov’è finito e cosa fa Ian Somerhalder oggi?

Che fine ha fatto Ian Somerhalder, il tenebroso Damon Salvatore di Vampire Diaries? Nato il giorno dell’Immacolata del 1978, ha fatto molto più che interpretare l’affascinante e tenebroso fratello maggiore dei Salvatore, anche se è con quel ruolo che ha fatto innamorare donne di tutte le età, mettendo d’accordo mamme e figlie, amiche e sconosciute.

GLI INIZI

Iniziata la carriera come modello, spinto da mamma Edna, nel 1998, comparendo nelle campagne pubblicitarie di grosse marche come Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci e Versace, per poi dedicarsi alla sua vera passione: la recitazione, ottenendo il primo ruolo nell’estate del 2000, quello di Hamilton Flemming nell’accreditato spin-off di Dawson’s Creek, Young Americans (cancellato dopo 8 puntate).

Prima ancora di diventare vampiro, il bel Ian Somerhalder è stato in diversi film (come co-protagonista e non) e in diverse serie per ruoli decisamente minori, finchè non è salito sul volo 815 dell’Oceanic Airlines che precipitando da inizio alla famosissima serie TV Lost.

Per una ventina di episodi è Boone Carlyle (in carne e ossa e in apparizioni) e la sua interpretazione convince pubblico e critica, diventando uno dei personaggi preferiti della serie.

VAMPIRE-MANIA

Ma è con l’arrivo del badboy Damon Salvatore che la popolarità di Ian Somerhalder raggiunge la massima vetta, tra foto nelle stanze delle teenagers o sullo screensaver dei telefonini delle loro mamme, interviste, copertine, ruoli al cinema e prime esperienze da regista.

Per le 8 stagioni della serie è uno dei protagonisti indiscussi, nel bene e nel male, sia quando era cattivo che quando, per la gioia delle fans, si lascia andare all’amore per la bella Elena

The Vampire Diaries arriva a conclusione nel 2017 (dopo essere scivolata in più stagioni, diciamo, stagnanti a livello di trama e ascolti) e Ian Somerhalder, a differenza di altri suoi colleghi, si distanzia dalle possibili tentazioni di comparsate nei diversi spin-off nati, The Originals e il più recente Legacies, preferendo altri progetti.

PAPÀ E FUTURO

Finita la storia con l’attrice Nina Dobrev (Elena Gilbert nella saga vampiresca) già ai tempi, mentre ancora dovevano fingere d’essere una coppia felice nella serie TV, nel 2015 sposa Nikki Reed (bellissima ex-vampira, ma dell’altra strafamosissima saga del genere, Twilight) e due anni dopo hanno la loro prima figlia, Bodhi Soleil

Nella situzione odierna, con molte produzioni in stand-by o dal futuro incerto, attende di poter continuare il progetto V Wars iniziato l’anno scorso (sotto il patricinio Netflix) e che lo vede di nuovo in mezzo ai vampiri ma questa volta dalla parte degli umani.