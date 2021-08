Che fine ha fatto Janice Dickinson? Il declino della bellissima modella dopo gli interventi di chirurgia estetica

Senza dubbio la maggior parte di voi ricorderà Janice Dickinson, una delle modelle più amate e conosciute di sempre. La sua straordinaria bellezza ha permesso alla modella di avere alle spalle una carriera davvero incredibile. Oggi, però, il ricorso della donna alla chirurgia plastica ha cambiato del tutto i suoi connotati. Ecco come è diventata nel tempo Janice Dickinson.

La carriera di super modella di Janice Dickinson inizia verso la fine degli anni ’70 quando inizia a posare per alcune delle riviste più importanti di sempre. ‘Elle’, ‘Vogue’ e ‘PlayBoy’ sono solo alcuni dei giornali più famosi per cui posa la modella. Nel tempo a modella ha iniziato a calcare le passerelle più importanti. Basti pensare a Calvin Klein, Versace e Giorgio Armani.

Con il passare degli anni, però, la modella non ha saputo rinunciare ai piccoli ritocchini di chirurgia estetica. Ritocco dopo ritocco, Janice Dickinson ha radicalmente cambiato i suoi connotati. Ecco come la chirurgia estetica ha trasformato una delle modelle più belle di sempre. Ad oggi, infatti, il suo volto è irriconoscibile.

Janice Dickinson e lo scandalo di Bill Cosby

Di recente la super modella è tornata alla ribalta in seguito allo scandalo in cui è stato coinvolto Bill Cosby. Sembra che il noto attore de ‘I Robinson’ avrebbe abusato anche su di lei.

Riguardo tale vicenda, l’ex modella ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Cnn. Queste sono state alcune delle parole a riguardo:

Quando ho iniziato ad avere il black out ricordo solo che lui mi scattava foto con una polaroid. Me le ricordo sparse per la camera, al mattino seguente. Quando mi sono svegliata avevo dolori dappertutto, c’era sperma su di me e sui miei pantaloni. Era come essere all’inferno.

Le dichiarazioni della modella non sembrano combaciare per niente con quelle dell’attore. Secondo i suoi legali, infatti, le parole di Janice sarebbero solamente una grande menzogna.

Dopo le dichiarazione rilasciate dalla modella, per alcune settimane non si parlò d’altro. Stando alle sue parole, la modella si fece convincere da Bill Cosby ad andare in hotel. Di seguito l’attore diede a Janice una pillola che le causò uno svenimento.