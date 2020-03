Che fine ha fatto Jeremy Jackson, il figlio di Mitch Buchannon in “Baywatch”? Ve lo ricordate Jeremy Jackson, era Hobie, il figlio del mitico Mitch Buchannon in “Baywatch”? Ecco cosa gli è successo e non crederete ai vostri occhi!

Jeremy Dunn Jackson. A soli 10 anni entra a far parte del cast di “Baywatch” e quel momento fu l’inizio (e la fine) di tutto.

I DUE HOBIE.

Hobie Buchannon, il figlio del single-father-divorziato (più famoso della TV) Mitch Buchannon, ha avuto ben due volti diversi nel corso della serie. Il primo è stato quello di Brandon Call nella prima stagione, poi dalla seconda è entrato in scena Jeremy Jackson. La produzione voleva qualcuno più simile fisicamente a David Hasselhoff (Mitch) e in più Brandon era cresciuto troppo nell’anno di pausa tra la prima e la seconda serie.

Così Jeremy diventa Hobie e Hobie diventa Jeremy, viste le similitudini nelle loro vite: entrambi vivono con un solo genitore (Jeremy la madre e Hobie, beh, lo sapete tutti) ed entrambi sono ragazzini californiani amanti del surf e avvezzi a ficcarsi nei guai.

DALLE STELLE ALLE STALLE.

Si può dire che Jeremy Jackson sia cresciuto con “Baywatch”, letteralmente. Dai 10 anni degli inizi ai 18 della sua uscita burrascosa dal set. Lui stesso racconta a “Child Star Confidential” come, ormai rovinato dai party e dalle droghe, manda tutti a quel paese e se ne va col dito medio alzato.

Da lì in poi iniziano, ovviamente, le immancabili brutte compagnie, l’allontanamento dalla famiglia, il consumo di qualunque droga possibile, i problemi con la giustizia e il primo arresto a soli 19 anni.

Passati anni in rehab (in diverse rehab) quando nel 2015 arriva l’offerta del Grande Fratello Vip UK sembra la possibile rinascita, ma Jeremy si fa cacciare in fretta dallo show dopo essersi ubriacato e aver aperto l’accappatoio di Chloe Goodman entrata in bagno per accertarsi delle sue condizioni.

Sembra per Jeremy ripartita la caduta. Pochi mesi dopo viene arrestato per presunto accoltellamento di una donna e finisce in carcere per 270 giorni.

UNA NUOVA VITA.

Quei giorni in carcere lo cambiano radicalmente, nello spirito e nel fisico (con i segni della prigione in quel dente spezzato) e rimessosi in sesto e nuovamente in forma, ora cerca di aiutare le persona a uscire dal vortice della droga raccontando la sua esperienza.