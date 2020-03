Che fine ha fatto Katia Noventa Che fine ha fatto Katia Noventa? Scopriamo insieme la sua biografia e cosa fa oggi una delle donne più popolari dello spettacolo italiano

Che fine ha fatto Katia Noventa? Ve la ricordate l’ex modella italiana e conduttrice di programmi sul piccolo schermo? C’è stato un periodo in cui era al top dello show business del nostro paese. Ma adesso cosa fa? Ripercorriamo la sua carriera.

Katia Noventa è nata a Padova il 24 novembre del 1966. Giornalista, conduttrice televisiva ed ex modella, è laureata in pedagogia. Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come indossatrice, sia in Italia sia all’estero. Oltre a fare la modella è anche testimonial di marchi di moda famosi in tutto il mondo. Il debutto nel mondo della televisione porta la data del 1988.

In quell’anno, infatti, è insieme a Mike Bongiorno nel programma Telemike. In seguito ha lavorato, dal 1992 al 1994, con Fiorello nel programma di Italia 1 Karaoke, che l’ha portata in giro per tutta l’Italia. Successivamente dal 1995 al 1996 ha condotto con Gigi Sabani il programma televisivo Re per una notte, per poi collaborare in seguito con il contenitore di Italia 1 dal titolo Planet.

Nel 2001 ha condotto con Fabrizio Trecca Vivere Meglio su Rete 4, per poi diventare giornalista: ha intervistato per Chi e per Il Giornale personaggi del calibro di Fidel Castro, Yasser Arafat, il Dalai Lama e Silvio Berlusconi. Dal 2002 lavora su Rai 1 creando contenuti di moda per Unomattina. Dal 2002 al 2004 ha condotto uno spazio dedicato alla moda nella trasmissione Casaraiuno. In seguito si occupa dello stesso settore per Domenica In e Porta a porta dopofestival.

Dal 2003 a oggi è al timone di Oltremoda su RaiUno. Oggi dovrebbe ancora vivere a Milano, città scelta per motivi di lavoro, anche se viaggia davvero moltissimo.

E la vita privata? Tutti sono al corrente della sua lunga storia d’amore con Paolo Berlusconi, dal 1993 al 2000. In seguito si dice che abbia avuto una relazione con Michele Cucuzza, terminata pare nel 2019, quando l’ex modella ha dichiarato di avere single e di non avere un compagno. Ma è molto riservata.