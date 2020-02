Che fine ha fatto Laura Beccaria di Centovetrine Vi ricordate di Laura Beccaria, era uno dei personaggi di Centovetrine: ecco cosa fa oggi la sua attrice

Vi ricordate di Laura Beccaria? È stato uno dei personaggi più famosi della soap opera italiana Centovetrine ambientata a Torino. Il suo ruolo è stato interpretato da Elisabetta Coraini: curiosi di scoprire cosa fa oggi la bella attrice italiana?

Laura Beccaria è un’attrice italiana nata a Milano il 13 settembre 1965. Ha studiato recitazione al Roy London Acting Studio e al Vincent Chase Acting Studio di Los Angeles, ma anch canto sempre negli Stati Uniti. È famosa per molti ruoli ottenuti a teatro, in tv e sul grande schermo. In Italia l’abbiamo vista, ad esempio, ne in L’uomo che non poteva morire di Dino Desiata, Il gesto sospeso di Fabrizio Portalupi, Mirandolina canta di Sauro Albisani, Le sue donne, signor Pirandello di Fabrizio Portalupi, La strega Agnesi di Mauro Ginestrone.

È stata anche protagonista di molte fiction televisive, come I promessi sposi di Salvatore Nocita, Squadra mobile: scomparsi di Claudio Bonivento, La dottoressa Giò di Filippo De Luigi, Una donna per amico di Rossella Izzo, The Age Of Treason di Kevin Connor ed è stata co-protagonista in Uomo di rispetto di Damiano Damiani e in Lezioni di guaidi Stefano Bambini e Stefano De Santis.

Dal 2001 ha fatto parte del cast, come protagonista, della soap opera di CentoVetrine, in onda su Canale5, una produzione tutta italiana che ha ottenuto un grande successo di pubblico. Suo il ruolo di Laura Beccaria. In seguito ha recitato anche in altri film e ha avuto anche diverse esperienze come cantante.

Da novembre 2015 fa parte del gruppo musicale Elisabetta Coraini & Kumalé, mentre nel 2016 del progetto del laboratorio musicale RRRecordings specializzato in musica Lounge/Chillout dei King’s River. L’ultimo lavoro come attrice che la vede protagonista, invece, è Creators – The Past, del 2019 per la regia di Piergiuseppe Zaia.

Oggi Elisabetta Coraini è sposata con il regista Fabrizio Portalupi e ha una figlia, Alice, avuta da una precedente relazione.