Laura Freddi, ve la ricordate? Per lungo tempo è stata una famosa presentatrice italiana, al timone di programmi di grande successo. Ha avuto anche storie d’amore importanti con personaggi del mondo dello spettacolo. Ma che fine ha fatto Laura Freddi oggi?

Laura Freddi è nata a Roma il 19 maggio del 1972: è una showgirl, conduttrice televisiva e cantante italiana. Dopo il diploma in ragioneria, grazie a un concorso internazionale di Cavalese, prende parte a cast del film Ottobre rosa all’Arbat, di Adolfo Lippi.

Il debutto in tv è nel 1992 grazie a Gianni Boncompagni che la lancia in Non è la Rai, dove rimane per due edizioni.

In seguito ha condotto Belli freschi, con Paolo Bonolis, con cui ha avuto una storia d’amore. Dal 1995 è grande protagonista con Striscia la notizia, come velina insieme a Miriana Trevisan già conosciuta a Non è la Rai, e nel Festivalbar, con Amadeus e Federica Panicucci, presentando anche il brano Per non volare.

L’anno seguente è ne Il quizzone con Gerry Scotti e Natalia Estrada e anche ne I guastafeste, insieme a Luca Barbareschi, Massimo Lopez e Cristina Quaranta. Nel 1997 conduce Super, mentre continua a condurre Il Quizzone. Nel 1999, dopo il passaggio in Rai, è nello show Portami al mare fammi sognare con Alessandro Greco. Ha condotto dal 1999 al 2001 Circo Massimo.

Nel 2001 torna in Mediaset, facendo parte del cast di Buona Domenica fino al 2005. Ha anche girato nel frattempo un film con Dino Risi, Le ragazze di Miss Italia. Va in tour d’estate con Claudio Bisio e la banda di Zelig. E lo sapete che a ottobre 2006 è anche apparsa nella serie tv I Cesaroni di Canale 5 con Claudio Amendola?

In seguito ha condotto molte serate, in particolare di moda, conducendo anche eventi did beneficenza e approdando a teatro, sempre come conduttrice. Nel 2012 torna in tv con nuovi formati di Maurizio Costanzo. A settemebre 2015 è stata concorrente del programma Tale e quale show, mentre a settembre 2016 ha partecipato al Grande Fratello VIP.

Oggi è mamma di una bambina, Ginevra, avuta nel 2018 dal compagno Leonardo D’Amico.