Che fine ha fatto Laura Ingalls, una delle protagoniste della casa nella prateria Ecco com’è Laura Ingalls oggi dopo la sere tv più Green amata negli Usa

La casa nella prateria è stato e resterà per sempre un cult delle serie televisive. Andata in onda per la prima volta nel 1974 negli USA, il suo titolo originale è Little House on the Prairie, la serie tv conquisto subito il pubblico. 204 episodi e ben nove stagioni hanno tenuto compagnia gli spettatori già affezionati fino al 1984 con un film post serie che uscì proprio lo stesso hanno. n Italia fu messa in onda qualche anno dopo rispetto agli USA e il successo fu indiscusso.

La casa nella prateria si è ispirata alla serie di romanzi della scrittrice statunitense Laura Ingalls Wilder dal nome Little House pubblicati tra il 1943 e il 1945. Si tratta di racconti autobiografici in cui la scrittrice racconta la storia della sua infanzia, vicende che sono rimaste nel cuore di tutti. È inevitabile quindi chiedersi che fine abbiano fatto i protagonisti della serie televisiva e in particolare lei, Laura Ingalls.

La serie racconta le difficoltà della famiglia Ingalls che vive in una sperduta fattoria vicino al Minnesota. Il periodo storico in cui sono ambientante le vicende è il 1870. La famiglia Ingalls decide trasferirsi in Kansas, ma nulla va come previsto e così decide di ritornare in Minnesota. Sono passati ormai molti anni dall’ultima messa in onda della serie, scopriamo quindi insieme che fine ha fatto Laura Ingalls, protagonista assoluta della casa nella prateria.

Il personaggio di Laura Ingalls è stato interpretato da Melissa Gilbert. Nata a Los Angeles l’8 maggio del 1964, la donna entra ufficialmente nel mondo dello spettacolo proprio ricomprendo la parte della casa nella prateria. La sua interpretazione le ha fruttato diversi premi e da quel momento la carriera di attrice televisiva è stata inarrestabile. Della sua vita privata invece sappiamo che è stata sposata tre volte: la prima, nel 1988, con Bo Brinkman con il quale ha avuto il primo figlio, Dakota Paul. La seconda volta, nel 1995, ha sposato Bruce Boxleitner ed insieme hanno un figlio, Michael Garrett. Nel 2011 però la coppia divorzia e la donna torna nuovamente all’altare con Timothy Busfield.

Sembra che attualmente Melissa sia lontana dal mondo della spettacolo, almeno come attrice. Nei primi anni 2000 infatti la donna è stata presidentessa del sindacato per gli attori “Screen Actor Guild”. Oggi invece è attiva sostenitrice del partito democratico, l’interesse per la carriera politica è arrivato al punto tale da farle prendere la scelta di candidarsi sia al Congresso USA che in occasione delle elezioni del 2016 per il seggio del Michigan.