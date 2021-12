Che fine ha fatto Laura Lella, la tronista di Uomini e Donne che fece infuriare Maria De Filippi, tanto da essere cacciata dal programma

Ve la ricordate Laura Lella? Sicuramente è stata una delle troniste di Uomini e donne meno amate di tutti i tempi. Fu lei a far talmente infuriare la presentatrice Maria De Filippi da costringerla a cacciarla addirittura dal suo programma. Ecco cosa fa oggi.

Tra i tanti tronisti di Uomini e Donne impossibile non ricordarsi di Laura Lella, ma non perché fosse una delle più amate della trasmissione condotta da Maria De Filippi, quanto piuttosto per il contrario.

Non capita tutti i giorni di essere cacciata da un programma televisivo, ma lei ce l’ha fatta, perché pare abbia preso in giro tutti quanti all’interno dello show.

Laura Lella ha partecipato a Uomini e donne come tronista nella stagione 2009/2010. La vocalist venne letteralmente cacciata dal programma, perché al momento della decisione e della scelta finale annunciò di non essere pronta e anzi di essere forte innamorata di Federico D’Aguanno, che in realtà non era un suo corteggiatore, ma il corteggiare dell’altra tronista.

Qualche tempo dopo la cacciata, ha rilasciato un’intervista per parlare della reazione della conduttrice che non è solita lasciarsi andare così alla rabbia: “Dovreste ringraziarmi per avervi fatto conoscere un lato di Maria che non tutti sapevano. Non so nemmeno io come ho fatto. Il suo comportamento non mi ha intimorito ma mi ha imbarazzata. Non mi aspettavo un comportamento del genere da una donna come lei”.

Lei non ha mai detto di avercela con la decisione del programma. Ha detto semplicemente che all’epoca non era stata capita e compresa. Ma non se l’è legata al dito. Certo non ha più lavorato nel mondo dello spettacolo televisivo. Oggi si occupa di organizzare eventi ed è anche mamma. Nel 2017 sui social ha infatti annunciato di essere diventata mamma di due bambine.

Oggi Laura Lella vive a Verona insieme al compagno e alle sue bambine. E a quanto pare non rimpiange i tempi che furono. Oggi è felice così con la sua famiglia e con il suo lavoro che la tiene impegnata.