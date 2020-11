Che fine ha fatto Lello Arena? Scopriamo cosa fa oggi l’attore

Lello Arena è uno degli attori italiani più amati dal grande pubblico, sin dagli esordi in compagnia del grande Massimo Trosi. Ripercorriamo la sua carriera artistica e scopriamo cosa fa adesso.

Lello Arena, gli inizi

Lello Arena è nato a Napoli, il 1º novembre del 1953. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene sul finire degli anni 70, con il gruppo La Smorfia, di cui facevano parte Enzo Decaro e il compianto Massimo Troisi.

Non stop e Luna Park sono gli storici programmi Rai dove il gruppo conosce il successo, grazie a scenette memorabili. Una su tutte, quella in cui Lello appare nei panni dell’Arcangelo Gabriele, con il tormentone: Annunciazione Annunciaziò.

Il successo

Nei primi anni 80 arriva la popolarità grazie alla partecipazione ai film di Massimo Troisi, Ricomincio da tre e Scusate il ritardo, dove Lello è co protagonista. Lello recita da protagonista in No grazie il caffè mi rende nervoso di Lodovico Gasperini e Due cuori nella tormenta di Enrico Oldoini.

Con Chiari di luna, nel 1988 esordisce alla regia. Lello a questo punto si prende una pausa e tornerà in auge nella seconda metà degli anni novanta. Al cinema con Facciamo Paradiso di Mario Monicelli e soprattutto in tv, dove condurrà Striscia la Notizia, Scherzi a Parte e altre trasmissioni di successo.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Lello Arena si è dedicato molto al teatro: Miseria e Nobiltà, L’avaro, Il caffè mi rende nervoso, e altri spettacoli. Tv: Carramba che fortuna, La prova del cuoco, Che tempo che fa, Made in Sud, per citare i programmi più di successo.

Al cinema è tornato dietro la macchina da presa in Finalmente Sposi e ha recitato in diversi film: La scuola più bella del mondo di Luca Miniero, Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani e in Quando sarò bambino di Edorrdo Palma.