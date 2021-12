Se vi diciamo il nome di Linda Blair, forse non vi verrà in mente niente. Ma se vi diciamo che ha interpretato Regan Teresa MacNeil ne L’Esorcista? Ecco che tutti ce la ricordiamo. Ma che fine ha fatto oggi l’attrice di quel famoso film?

Linda Denise Blair è nata a Saint Louis il 22 gennaio 1959. Attrice statunitense, il padre è manager d’azienda, la mamma agente immobiliare. Ha un fratello e una sorella. A sei anni comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo con un discreto successo, anche se tutti la conoscono per il ruolo di Regan MacNeil, la bambina posseduta del film L’esorcista.

Grazie all’Esorcista la giovanissima attrice ha ricevuto una nomination all’Oscar. In seguito ha continuato a recitare: veniva scelta quasi sempre per ruoli complicati di donne alcolizzate o vittime di violenza. Nel 1974 è nel cast del film La ragazza del riformatorio. In seguito ha partecipato a film di non grande successo e anche a diverse serie tv.

Purtroppo nel 1977 l’attrice inizia a fare uso di droghe. Ed è finita anche in manette. Per i troppi problemi che aveva nella sua vita, Linda Blair decise di lasciare il mondo del cinema. Successivamente è apparsa solo in alcune produzioni in camei sul suo personaggio. Negli anni Ottanta ha posato per Playboy (il numero di marzo 1983) mentre negli anni Novanta è approdata in televisione.

Nel 2005 ha firmato la sceneggiatura del cortometraggio Diva Dog: Pit Bull, mentre l’anno seguente per il corto The Powder Puff Principle.

E la vita privata? A soli 15 anni ha avuto una relazione con il cantante australiano Rick Springfield, incontrato a un concerto al Whiskey a Go Go. Ha frequentato poi il bassista dei Deep Purple Glenn Hughes e il chitarrista degli Styx Tommy Shaw, oltre che con l’attore Wings Hauser.

L’attrice vive oggi a Coto de Caza, in California.