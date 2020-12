Che fine ha fatto Luana Colussi? Scopriamo cosa fa oggi la showgirl

Luana Colussi, modella, conduttrice e attrice, elegante e raffinata, è diventata molto popolare negli anni novanta grazie alla sua presenza in programmi tv e fiction di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Luana Colussi, gli inizi

Caterina Luana Colussi nasce a Udine, il 21 aprile del 1965. Inizia la sua carriera come modella, indossatrice, negli anni ottanta. A questa attività affianca anche quella di conduttrice radiofonica.

I suoi esordi televisivi sono datati 1988, nella popolare trasmissione Il gioco dei nove, insieme a Raimondo Vianello, per due stagioni, su Canale 5. Sono anni di grande popolarità per Luana che prende parte nel giro di pochi anni a tanti programmi, sempre sulle reti Mediaset.

Quel motivetto, Una rotonda sul mare e soprattutto Calciomania, sono alcuni dei programmi di successo a cui Luana prende parte, facendosi apprezzare per la sua competenza ed eleganza, oltre che naturalmente per la sua bellezza.

La popolarità

Nel 1991, Luana è protagonista nella sit-com Andy e Norman, in compagnia di Zuzzurro e Gaspare. Un anno dopo lascia Mediaset per presentare il quiz a premi Mister Milardo su Tele Più.

In un’intervista recente Luana ha dichiarato di aver lasciato Mediaset perché si aspettava di sostituire Kay Sandvick a Pressing e tornare a lavorare con Vianello.

A metà anni novanta passa in Rai ed è protagonista nella serie tv Occhio di falco diretta da Vittorio De Sisti, al fianco di Gene Gnocchi. Nel 97, affianca Carlo Conti in Va ora in onda, show comico di grande successo.

Il ritiro dalle scene

Nel 2000 Luana fa parte del cast di Don Matteo per la regia di Ernico Oldoini e l’anno dopo recita in L’attentatuni di Claudio Bonivento. Torna in tv come inviata per Quelli che il calcio, ma dura poco.

In questi primi anni 2000, infatti la Colussi decide di dedicarsi alla crescita delle figlie avute da Pierfrancesco Micara (dal quale poi si è separata), Chiara e Marianna. Agli inizi degli anni novanta Luana ha avuto tra l’altro una relazione con Fiorello, finita a causa di un tradimento da parte di lui.

Luana ha recentemente dichiarato di voler tornare in tv, ora che le figlie sono cresciute, ma niente reality, vorrebbe un programma tutto suo, dove poter entrare in contatto con la gente.