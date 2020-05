Che fine ha fatto Ludovico Fremont, il simpaticissimo Walter de I Cesaroni? Ve li ricordate Ludovico Fremont e il suo Walter Masetti? Dopo esser uscito da I Cesaroni cosa ha fatto il giovane attore? Scopritelo con noi

Ispirata all’iberica Los Serrano, I Cesaroni è stata, ed è tuttora, una delle serie TV più amate dal pubblico italiano, complice un cast carico di simpatia capitanato dai veterani Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci e Max Tortora, e arricchito da giovani promesse come, appunto, il nostro Ludovico Fremont, Walter Masetti nella fiction.

Dal teatro al piccolo (e grande) schermo e ritorno

Nato il 26 settembre del 1982 da mamma ballerina di danza classica e padre pittore d’oltralpe, ben presto mostra la sua propensione per l’arte della recitazione e nel 2004 si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, pur esordendo in TV ancor prima di finire gli studi (in comparsate in serie come Distretto di Polizia, Angelo il custode, Carabinieri).

Come per molti attori però il vero amore di Ludovico è il teatro, a cui è felicemente ritornato negli ultimi anni, anche se il passaggio a TV e cinema è tanto naturale quanto vitale (perché si sa che carmina no dant panen).

Un signor curriculum

Senza dilungarsi troppo sulla sua vasta filmografia, che vede proprio nel ruolo di Walter Masetti de I Cesaroni il suo trampolino di lancio, troviamo lo scapigliato e talentuoso Fremont in film come Scrivilo sui muri (con Cristina Capotondi e Primo Reggiani); Natale a Rio; 6 giorni sulla Terra; The answer, la risposta sei tu (di cui è anche regista e autore); e in TV in numerosissime serie, tra cui L’amore e la guerra, La figlia del capitano e Che Dio ci aiuti.

https://www.instagram.com/p/B4o6PD5KLIR/

Ma come già detto, è sotto i riflettori teatrali che il suo cuore palpita davvero, e dopo il suo allontanamento dal piccolo e grande schermo, ha continuato a farlo con spettacoli come Uomini senza donne (nel 2015), Il marito di mio figlio (2016), La fabbrica di bottoni di sughero (2017), Per favore non uccidete Cenerentola (dicembre 2019) e L’isola magica – Shakespeaere in Dream, interrotto per motivi di salute mondiale.

La famiglia allargata dell’ex-Cesaroni

Pur essendo attivissimo sui social (il suo profilo Instagram è costantemente aggiornato con storie e foto che lo ritraggono tra sport, lavoro e squarci di vita quotidiana), cerca di non esporre troppo la sua vita privata.

Diventato papà nel 2014 della bellissima Regina Amelie, avuta dall’ex compagna Alma Manera, adesso Ludovico Fremont vive con la fidanzata Simona Fiorenza e i due figli di lei, avuti da una precedente relazione, in una famigliola allargata che sa un po’ di (simil) Cesaroni un decennio dopo.