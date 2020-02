Che fine ha fatto Luisa Kuliok, la protagonista di La donna del Mistero, una delle telenovelas più amate degli anni ’80 e ’90 Luisa Kuliok oggi. Ecco come diventata e cosa fa la protagonista delle telenovelas italiane

Rete 4 e tutti i suoi spettatori la ricordano come la protagonista assoluta del piccolo schermo degli anni ’90. Stiamo parlando di Luisa Kuliok, un nome indimenticabile per tutti gli appassionati delle telenovelas.

Negli anni ’80 e ’90 non esistevano social network, né reality e così i telespettatori italiani si appassionavano alle telenovelas e ai teleromanzi che intrecciavano storie d’amore, discussioni tra vicini, tradimenti e molto altro.

Tra le protagoniste assolute di quei tempi è impossibile non nominare Luisa Kuliok. Nata a Buenos Aires il 20 marzo 1954, la donna inizia il suo cammino artistico molto presto. All’età di 5 anni infatti si appassiona al teatro e alla danza ma è a 18 anni che fa il suo debutto nel mondo della televisione.

Nel 1976 viene scelta nel ruolo di protagonista in Despertar de Primavera di Frank Wedekind, nello stesso anno, grazie alla sua interpretazione, alla donna e viene dato il primo grande riconoscimento: il premio Talìa.

È il 1990 però l’anno che la consacra a attrice di fama internazionale con l’assegnazione di un ruolo nella famosa telenovela La donna del Mistero. Nei successivi anni, Luisa alterna la carriera da attrice televisiva all’altra sua grande passione: il teatro. Nel 1996 infatti recita ne La fierecilla domada di William Shakespeare per poi tornare con un altro grande capolavoro del drammaturgo, Amleto. Nel 2012 la Kuliok arriva al cinema nel film Amor a Mares di E. Crupnicof.

Nonostante i suoi numerosi successi televisivi, tutti la ricordano per la sua grandiosa interpretazione ne La Donna del Mistero. La telenovelas, andata in onda tra il 1990 e il 1991 in Italia trasmessa in prima serata raggiunse i 6.000.000 telespettatori e si aggiudicò un premio Telegatto. Grazie alla sua fantastica interpretazione e alle storie incredibili di questo teleromanzo, La Donna del Mistero è rimasta ancora oggi nel cuore di tutti gli italiani.

Ma cosa fa oggi Luisa Kuliok?

L’amata attrice argentina, oggi 66enne, sposata e con una figlia è ancora attiva nel mondo dello spettacolo ma ha deciso di lasciare il piccolo schermo per il suo grande amore: il teatro. Attualmente la donna infatti calca i teatri di alcuni dei palcoscenici più importanti rivestendo sempre ruoli piuttosto importanti e chi la segue conferma che è ancora bravissima, come un tempo.

Un piccolo spazio però della sua vita lo dedica ancora alla televisione. Nel 2007 infatti l’attrice ha recitato in alcuni episodi della fortunata serie Il Mondo di Patty mentre nel 2012 è stata sul set della pellicola cinematografia Amor a Mares. E non ci sono dubbi, nonostante il tempo trascorso, Luisa è ancora bellissima.