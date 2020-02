Che fine ha fatto Marco Columbro, uno dei conduttori più famosi degli anni ’80 ’90 Il conduttore più amato e popolare degli anni ’90. Scopriamo insieme che fine ha fatto e cosa fa oggi Marco Columbro

Insieme a Lorella Cuccarini, Marco Columbro ha segnato un’importante periodo della storia della televisione italiana.

La coppia professionale per anni ha intrattenuto famiglie e telespettatori conducendo varietà e show di grandissimo successo. E se la sua partner in crime nell’ultimo periodo è tornata a condurre alcuni programmi in Rai, sembra invece scomparso dalla televisione lui, Marco Columbro, il conduttore più famoso degli anni ’80 e ’90.

Amatissimo e popolare, Marco è stato conduttore ma anche star di diverse fiction tv. La sua bravura e il grande successo che lo ha invaso, lo ha proclamato come icona del piccolo schermo tra gli anni ’80 e ’90. Nato a Viareggio nel 1950, la carriera di Columbro risale alla seconda metà degli anni ’70. Attore teatrale per formazione ha trovato poi la sua vocazione nella conduzione telesiva, per anni infatti è stato protagonista assoluto di Mediaset conducendo programmi di punta come Buona Domenica, Tra moglie e marito e Paperissima, insieme appunto a Lorella Cuccarini con la quale ha instaurato un legame artistico e un amicizia che è durata per anni.

Visualizza questo post su Instagram Un saluto a tutti i miei follower dal vostro Marco Columbro preferito Un post condiviso da Marco Columbro (@marco_columbro_official) in data: 22 Nov 2017 alle ore 6:43 PST

Impossibile da dimenticare anche la sua interpretazione in Caro Maestro, la serie tv di successo che è andata in onda nel palinsesto televisivo italiano proprio negli anni ’90. Marco nel corso della sua carriera si è aggiudicato ben 13 telegatti eppure dagli anni 2000 qualcosa è cambiato. Il conduttore televisivo infatti è scomparso dal piccolo schermo segnando così la fine della sua carriera nel mondo dello spettacolo. In televisione Marco infatti non è apparso più se non in alcune televendite. I progetti però e l’amore per la recitazione sono andati avanti e così Marco Columbro ha continuato a lavorare per il teatro per i successivi anni.



La sua vita però è cambiata ancora, attualmente l’uomo infatti è proprietario di Locanda Vesuna, un albergo a tre stelle immerso nella campagna senesi, ed è lui stesso proprietario di una linea di prodotti e alimenti bio che portano il suo nome. Negli ultimi anni Columbro ha iniziato a farsi portavoce di uno stile di vita sano, scelte che si ripercuotono anche nel suo albergo, nella sua linea di prodotti e in tutto ciò che fa. Non a caso la sua struttura alberghiera è diventato un luogo adatto alla meditazione. Ultimamente Marco ha annunciato di aver appena finito di scrivere un libro che racconta di come la sua vita sia cambiata e come si stia evolvendo la sua ricerca spirituale. L’anno scorso Marco Columbro è stato ospite di Barbara D’Urso.