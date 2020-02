Che fine ha fatto Maria Teresa Ruta, showgirl e conduttrice signora della TV negli anni 80 90 Maria Teresa Ruta, showgirl e conduttrice e signora della TV negli anni 80 90, sembra scomparsa dalla tv nell'ultimo periodo; ecco che fine ha fatto

Maria Teresa Ruta è stata una delle più amate showgirl e conduttrici. Negli anni 80 90 era considerata una rivelazione del piccolo schermo, una vera signora della TV. Bella, elegante e riservata, Maria Teresa Ruta era molto apprezzata dai telespettatori. Ma che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Maria Teresa Ruta è nata il 23 aprile 1960 a Torino. Suo padre era di origini siciliane e la madre era di origini calabresi. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni, nel 1976, quando ha vinto il titolo di Miss Muretto.

Solare, elegante, sensibile e professionale, Maria Teressa Ruta si è fatta subito amare per la sua sensibilità. Presto la giovane ha iniziato a fare provini per entrare nel mondo del cinema e nel teatro. Ha dimostrato di essere una persona forte e coraggiosa quando, nel 2012, ha confessato pubblicamente di soffrire di dislessia.

L’abbiamo vista e apprezzata in programmi come OK il prezzo è giusto e Quelli che il.. calcio, Giochi senza frontiere, Uno mattina estate, etc. Sempre attenta alla sua privacy, su di lei non ha mai circolato alcun gossip.

Poi il ritiro dalle scene che ha colto di sorpresa molti. Solo nel novembre del 2018 ha confessato il motivo del suo allontanamento dalla tv:

“Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciata a me in una maniera assolutamente poco professionale. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un approccio fisico pesante“.

Nel 2017 era tornata in tv come partecipante all’Isola dei Famosi.

Ha sposato Amedeo Goria, il cronista sportivo, con il quale ha avuto 2 figli: Guenda, nata nel 1988 e Gian Amedeo, nato nel 1992. I due si sono separati di fatto nel 1999 e hanno divorziato ufficialmente nel 2004.

Maria Teresa Ruta ha conosciuto Roberto Zappulla nel 2006 e lo ha sposato nel 2015, in Etiopia. Adesso abita in un piccolo castelletto a Luino, in provincia di Varese che affaccia sul Lago Maggiore.

Piccola curiosità su di lei. In un’intervista a Mattino Cinque ha confessato di aver lasciato, una volta, i figli in autogrill.

“Loro erano piccoli, io invece vivevo l’apice della mia notorietà. Stavamo viaggiando io, loro ed Amedeo. In autogrill degli ammiratori mi fermarono per scattare una foto ed io mi prestai volentieri. Lasciai i bimbi a delle ragazze che lavoravano lì, per far sì che ci badassero loro per qualche minuto. Al termine poi mi incamminai soddisfatta verso l’auto e partii. Dopo un po’ mi accorsi che un’auto mi stava inseguendo. Erano quelle ragazze dell’autogrill con Guenda e Gianamedeo. Me li stavano riportando”.