Che fine ha fatto Matt LeBlanc, l’amatissimo Joey Tribbiani di Friends? Col suo Joey Tribbiani c’ha fatto divertire per 10 stagioni di Friends, ma dopo essersi preso una lunga pausa per accudire la figlia, cosa fa oggi Matt LeBlanc?

Come davanti a un film di Totò, è impossibile rimanere imbronciati guardando Friends. Per questo amiamo quei 6 giovani attori diventati, in pratica, anche nostri amici, e il non vederli più ci preoccupa un po’. Quindi, ecco che fine ha fatto il bel Matt LeBlanc, alias il più famoso italo-americano delle sitcom americane, Joey Tribbiani.

Il modello mancato

Nato a Newton il 25 luglio 1967 da padre franco-canadese e madre italo-americana (i nonni sono di Arce, vicino Frosinone), Matthew Steven LeBlanc ben presto inizia a sognare il mondo dello spettacolo e appena 17enne si trasferisce a New York per diventare modello. Purtroppo i suoi 178 cm di altezza non sono abbastanza per le rigide regole della moda e decide darsi al piccolo schermo, apparendo per la prima volta in uno spot nel 1987.

Joey LeBlanc

Con un’effluenza da record (più di 1000 candidati per ruolo), i due creatori della serie David Crane e Marta Kauffman iniziano i provini nel 1994, e Matt LeBlanc li stupisce dando un’inaspettata aria scanzonata e sempliciotta al loro Joey Tribbiani. Così i produttori decidono di adattare i personaggi agli attori selezionati, creando un mix di finzione e realtà rivelatosi vincente.

Dopo Friends

Dopo 10 anni di risate e premi vinti, nel 2004 la serie si conclude e i 6 amici si separano dai loro personaggi. Tutti tranne Matt che con lo spinoff Joey porta avanti la storia dell’aspirante attore Tribbiani, anche se per solo due stagioni. La delusione per la brutale cancellazione dello show e i problemi di salute della figlia Marina Pearl, nata affetta da displasia corticale dal matrimonio con la modella Melissa McKnight nel 2004, lo portano a prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e per 5 anni si allontana dalle scene.

La rinascita professionale

Con un curriculum che va al di là di Friends, grazie alle apparizioni in videoclip di Alanis Morissette e Bon Jovi, e ai ruoli in Sposati con figli (1991-’92) e in film come Lost in Space e Charlie’s Angels, Matt LeBlanc torna davanti alla macchina da presa nel 2011 interpretando una versione iperreale di se stesso in Episodes (2011-’17), vincendo anche un Golden Globe per la sua performance.

Da lì la rinascita professionale e il convolgimento in nuovi programmi televisivi, come Top Gear (2016-’19) e la serie Man with a Plan (Papà a tempo pieno) purtroppo cancellata in questo 2020.

La vita privata

Burrascosa come non poteva che essere, la vita amorosa dell’amatissimo attore vede fidanzate famose, come Kate Hudson, il matrimonio con la McKnight finito per una tresca amorosa, e relazioni con ragazze più giovani di lui, come l’ultima fiamma accreditata, Aurora Mulligan. Ma da padre contento la figlia stia ora bene, l’unico vero amore della sua vita rimane la (non più tanto) piccola Marina Pearl.