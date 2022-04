In occasione di un'intervista a Via delle Storie, Matty il Biondo ha parlato del bullismo subito e del suo futuro

Nel corso delle ultime ore Matty Il Biondo ha deciso di aprire il suo cuore a Via delle Storie. In occasione di un’intervista rilasciata al celebre programma in onda su Rai1, l’autore del tormentone “Godo come un riccio” ha parlato del suo passato e di ciò che vorrà diventare in futuro. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, tutti conoscono Matty Il Biondo per essere l’autore del torrmentone “Godo come un riccio”. Con quest’ultima frase, il bambino è diventato famoso su Youtube e su tutte le piattaforme social.

A distanza di alcuni anni dal suo debutto come youtuber, il ragazzo ha smesso di fare i video. In occasione di un’intervista rilasciata a Via delle Storie lui stesso ha dichiarato di aver subito episodi di bullismo:

Era il 2019, avevo 10 anni. I video servivano, oltre che per svagarmi, per tentare di essere rispettato, perché prima venivo visto come la persona che poteva essere picchiata facilmente.

Stando al suo racconto, è proprio grazie a Youtube che Matty Il Biondo è riuscito a combattere il bullismo. Queste le sue parole pronunciate nel corso dell’intervista:

Ero chiuso in casa senza fare niente, mi chiedevo ‘cos’ha questo corpo, sono troppo grasso? Allora decisi di intraprendere questo percorso della telecamera. Ho usato YouTube e i video per combattere il bullismo.

Matty Il Biondo: “Voglio diventare un attore da grande”

In un secondo momento, il bambino ha parlato del suo futuro. Matty da grande vuole fare l’attore, sogna il teatro e la recitazione